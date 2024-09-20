Какую доходность принесут гривневые депозиты осенью — Finance.ua

Какую доходность принесут гривневые депозиты осенью Сегодня 08:05 — Кредит&Депозит

Какую доходность принесут гривневые депозиты осенью

Ближе к концу сентября ситуация в сегменте банковских вкладов может значительно улучшиться. Речь идет о растущем интересе со стороны граждан к размещению средств на гривневых депозитах.

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу рассказал , что сейчас инфляционное давление является в меру контролируемым, оно не выбивается за ранее откорректированные прогнозы. Так, например, с начала года инфляция составила 7,5%, а по итогам года это значение прогнозируется на уровне 8,5%.

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Летний период стал для многих потенциальных вкладчиков определенной психологической паузой, так сказать, до «выяснения обстоятельств» и понимания ситуации на валютном рынке. В августе-сентябре на валютном рынке наблюдается период баланса между спросом и предложением, а общие курсовые показатели почти не изменились.

Замотаев отмечает, что на этой неделе сработает «сезонный фактор». Именно осенью в сегменте гривневых вкладов наблюдается увеличение активности граждан на 10−15% по сравнению с летним периодом.

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Благодаря инерции в ближайшее время в сегменте депозитов будет наблюдаться определенная «двойственность». В краткосрочной перспективе приоритеты граждан разделятся пополам между ультракороткими и долговременными вкладами.

«Вместе с тем определенная неопределенность в стране заставляет граждан „перестраховываться“ и снова смотреть в сторону ультракоротких вкладов. А ожидаемый рост военного сбора сам собой станет фактором, который уменьшит интерес к длительным вкладам», — уточняет Замотаев.

Банкир прогнозирует, что:

средние ставки по вкладам на 3 — 6 месяцев достигнут 10% годовых;

на 9 — 12 месяцев достигнут 11 — 12% годовых;

на 1 — 2,5 года — 13% годовых (в редких случаях вкладчик может получить до 15% дохода).

Как отмечает банкир, на следующей неделе, после достаточно длительной паузы на рынке, возможно появление признаков оживления: ведь гривневые вклады, несмотря на инфляцию и рост цен, остаются наиболее приемлемым механизмом для сохранения и приумножения наличных средств. Вопрос состоит только в том, какой срок вклада выберут граждане.

Телеканал 24 По материалам:

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