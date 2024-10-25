Какие ставки сейчас предлагают банки: ТОП-10 по вкладам в евро, долларах и гривне — Finance.ua

Какие ставки сейчас предлагают банки: ТОП-10 по вкладам в евро, долларах и гривне
Самые высокие ставки в долларе на 3 месяца — 2,25% годовых — предлагают сейчас два банка: Радабанк и Аккордбанк. Те же банки предлагают наибольшую доходность и по вкладам в евро: Радабанк — 1,5% годовых, Аккордбанк — 1,25% годовых.
На полгода в долларе выбор шире: больше всего можно получить в Аккордбанке и Радабанке (2,5% годовых), в банке Львов — 2,25% годовых, 2,1% годовых — в МТБ Банке. В евро на эти сроки лучшие условия предлагают Радабанк (1,75% годовых), Аккордбанк (1,5% годовых), банк, банк Львов (1,25% годовых).
На 9 месяцев наибольшие ставки в долларе у Радабанка (2,5% годовых), Таскомбанк и банк Львов платят 2,25% годовых, МТБ Банк — 2,12% годовых. В евро наибольшую ставку — 1,4% годовых — предлагают в monobank и Радабанке.
Справка Finance.ua:
- По состоянию на 1 октября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 325,7 млрд грн, что на 24,7 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 сентября. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
- Распределение вкладов по размерам показывает, что 48,24% от суммы вкладов приходится на депозиты более 600 тыс. грн. Большинство вкладов (69,2%) на условиях до востребования, в то время как срочные вклады занимают 30,8%, с наибольшей долей на период до трех месяцев.
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