Банковские вклады украинцев выросли на 91 млрд грн с начала года — Finance.ua

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Банковские вклады украинцев выросли на 91 млрд грн с начала года

Кредит&Депозит
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Банковские вклады украинцев выросли на 91 млрд грн с начала года
Банковские вклады украинцев выросли на 91 млрд грн с начала года
По состоянию на 1 октября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 325,7 млрд грн, что на 24,7 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 сентября.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
«С начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 90,9 млрд грн, из которых 54,1 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов)», — говорится в сообщении.
График: ФГВФЛ
График: ФГВФЛ
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября:
  • вклады в национальной валюте — 854,0 млрд грн (+18,5 млрд грн за сентябрь);
  • вклады в иностранной валюте — 471,7 млрд грн (+6,2 млрд грн за сентябрь).

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Распределение вкладов по размерам показывает, что 48,24% от суммы вкладов приходится на депозиты более 600 тыс. грн. Большинство вкладов (69,2%) — на условиях до востребования, в то время как срочные вклады занимают 30,8%, с наибольшей долей на период до трех месяцев.
Распределение вкладов физических лиц по размерам:
Размер вклада, грнВкладчики, %Сумма вкладов, %
до 10 грн41,330,002
от 10 до 200 000 грн56,929,83
от 200 000 до 400 000 грн0,9313,36
от 400 000 до 600 000 грн0,348,57
свыше 600 000 грн0,548,24
Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 октября 2024 года составила 3,3%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 147,8 млрд грн (за сентябрь текущего года увеличение составило 3,9 млрд грн).
Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:
ДатаДоля вкладов до востребования, %Доля срочных вкладов, %в т. ч. со сроком возврата, %
до 3 месяцевот 3 до 6 месяцевот 6 месяцев до годабольше года
01.10.202469,230,817,87,24,71,1

Справка Finance.ua:

  • с 13 апреля 2022 года на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии;
  • после истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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