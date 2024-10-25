Банковские вклады украинцев выросли на 91 млрд грн с начала года — Finance.ua

Банковские вклады украинцев выросли на 91 млрд грн с начала года
По состоянию на 1 октября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 325,7 млрд грн, что на 24,7 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 сентября.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
«С начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 90,9 млрд грн, из которых 54,1 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов)», — говорится в сообщении.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября:
- вклады в национальной валюте — 854,0 млрд грн (+18,5 млрд грн за сентябрь);
- вклады в иностранной валюте — 471,7 млрд грн (+6,2 млрд грн за сентябрь).
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Распределение вкладов по размерам показывает, что 48,24% от суммы вкладов приходится на депозиты более 600 тыс. грн. Большинство вкладов (69,2%) — на условиях до востребования, в то время как срочные вклады занимают 30,8%, с наибольшей долей на период до трех месяцев.
Распределение вкладов физических лиц по размерам:
|Размер вклада, грн
|Вкладчики, %
|Сумма вкладов, %
|до 10 грн
|41,33
|0,002
|от 10 до 200 000 грн
|56,9
|29,83
|от 200 000 до 400 000 грн
|0,93
|13,36
|от 400 000 до 600 000 грн
|0,34
|8,57
|свыше 600 000 грн
|0,5
|48,24
Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 октября 2024 года составила 3,3%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 147,8 млрд грн (за сентябрь текущего года увеличение составило 3,9 млрд грн).
Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:
|Дата
|Доля вкладов до востребования, %
|Доля срочных вкладов, %
|до 3 месяцев
|от 3 до 6 месяцев
|от 6 месяцев до года
|больше года
|01.10.2024
|69,2
|30,8
|17,8
|7,2
|4,7
|1,1
Справка Finance.ua:
- с 13 апреля 2022 года на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии;
- после истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.
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