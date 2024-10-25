Банковские вклады украинцев выросли на 91 млрд грн с начала года — Finance.ua

Банковские вклады украинцев выросли на 91 млрд грн с начала года Сегодня 09:01 — Кредит&Депозит

Банковские вклады украинцев выросли на 91 млрд грн с начала года

По состоянию на 1 октября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 325,7 млрд грн, что на 24,7 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 сентября.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«С начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 90,9 млрд грн, из которых 54,1 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов)», — говорится в сообщении.

График: ФГВФЛ

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября:

вклады в национальной валюте — 854,0 млрд грн (+18,5 млрд грн за сентябрь);

вклады в иностранной валюте — 471,7 млрд грн (+6,2 млрд грн за сентябрь).

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Распределение вкладов по размерам показывает, что 48,24% от суммы вкладов приходится на депозиты более 600 тыс. грн. Большинство вкладов (69,2%) — на условиях до востребования, в то время как срочные вклады занимают 30,8%, с наибольшей долей на период до трех месяцев.

Распределение вкладов физических лиц по размерам:

Размер вклада, грн Вкладчики, % Сумма вкладов, % до 10 грн 41,33 0,002 от 10 до 200 000 грн 56,9 29,83 от 200 000 до 400 000 грн 0,93 13,36 от 400 000 до 600 000 грн 0,34 8,57 свыше 600 000 грн 0,5 48,24

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 октября 2024 года составила 3,3%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 147,8 млрд грн (за сентябрь текущего года увеличение составило 3,9 млрд грн).

Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срочности:

Дата Доля вкладов до востребования, % Доля срочных вкладов, % в т. ч. со сроком возврата, % до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 месяцев до года больше года 01.10.2024 69,2 30,8 17,8 7,2 4,7 1,1

Справка Finance.ua:

с 13 апреля 2022 года на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии;

после истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

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