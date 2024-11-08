Доходность депозитов: кто из банков за какие сроки «держится» — Finance.ua

Доходность депозитов: кто из банков за какие сроки «держится» Сегодня 20:01 — Кредит&Депозит

Доходность депозитов: кто из банков за какие сроки «держится»

Финансисты из малых банков уже начали бороться за привлечение средств населения на длинные депозиты и повышают ставки по таким вкладам. Аналогичную тенденцию «Минфину» подтвердили и в крупных банках.

Дмитрия Замотаева из Глобус Банка, его финучреждение начало пересматривать доходность в сторону увеличения процентов по более длинным вкладам еще в первом квартале, и именно на них сейчас предлагает самые большие ставки. По словамего финучреждение начало пересматривать доходность в сторону увеличения процентов по более длинным вкладам еще в первом квартале, и именно на них сейчас предлагает самые большие ставки.

Идея Банка Сергей Мищенко говорит, что банк уже несколько лет строит свои предложения по депозитам физлиц с ориентацией на сроки 9−12 месяцев. «Это позволяет банку реагировать на быстротечные изменения в законодательстве, стоимости иностранной валюты и другие факторы более спокойно и без стрессов проходить такие изменения», — говорит он. Директор департамента развития продуктовговорит, что банк уже несколько лет строит свои предложения по депозитам физлиц с ориентацией на сроки 9−12 месяцев. «Это позволяет банку реагировать на быстротечные изменения в законодательстве, стоимости иностранной валюты и другие факторы более спокойно и без стрессов проходить такие изменения», — говорит он.

Кроме того, длинный ресурс позволяет банкам развивать кредитование.

Впрочем, далеко не все крупные банки придерживаются упомянутой стратегии: среди 28 участников депозитного обзора 14 либо предлагают исключительно средние или короткие срочные вклады, или более высокие проценты по ним.

В первой группе банк «Пивденный» и Укрсиббанк. Ставки у первого на 3 и 6 месяцев сейчас составляют 13,25% годовых, у второго — 9% и 9,5% годовых на 3 и 6 месяцев соответственно.

«Банк не активизирует привлечение более длинных срочных депозитов, это обусловлено внутренней политикой хеджирования процентного риска», — сообщил «Минфину» начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин.

Во второй группе — Укрэксимбанк, который платит по 3-месячным вкладам 12,05% годовых, и Ощадбанк и Кредобанк со ставкой 12,5% годовых на полугодовые депозиты. Другие финучреждения предлагают больше: Восток Банк — 13% годовых по вкладам на 3 и 6 месяцев, Правэкс Банк — 13,5% годовых на вклады сроком на 3 месяца, Аккордбанк предлагает по вкладам на 3 и 6 месяцев 15,75% и 15,5% годовых соответственно, а Прокредит Банк и банк Кредит Днепр — платят по депозитам 3 и 6 месяцев 14% годовых.

«В целом мы работаем в медиане рынка и ориентируемся на потребности клиентов. При этом даем клиентам сезонные и акционные предложения с более интересной ставкой на сроки 3 и 6 месяцев», — объяснила повышенные ставки на эти сроки Екатерина Мелеш из банка Кредит Днепр и добавила, что банк заинтересован в привлечении средств на разные сроки, «чтобы удовлетворить потребности клиентов с разными ожиданиями».

Для финансовых учреждений с точки зрения операционной части и управления ликвидностью приоритетны длинные вклады, соглашается Максим Гончарук. «Поэтому ОТП Банк пытается найти четкий баланс между ожиданиями клиентов и сроками вкладов», — говорит он и добавляет, что наибольшим спросом у физических лиц пользуются в банке вклады от 3 до 6 месяцев. По ним банк платит больше всего в своей линейке депозитов — 9,49% и 10% соответственно.

Так же «балансирует» и Радабанк. «Да, мы тоже сделали вклады на более длинные сроки более прибыльными», — ответил Дмитрий Лаврушин на наш вопрос о переориентации на более длинные срочные вклады. В то же время банк предлагает высокие ставки и на короткие вклады: по вкладам на 3 и 6 месяцев здесь платят 17% и 15,75% годовых соответственно.

Отдельной группой стоят два банка, которые предлагают одинаковые ставки на всю линейку срочных вкладов в гривне: ПУМБ — 13% годовых, Таскомбанк — 15% годовых.

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