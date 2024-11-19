Как взять кредит в Испании — Finance.ua

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Как взять кредит в Испании

Кредит&Депозит
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Как взять кредит в Испании
Как взять кредит в Испании
В Испании доступны различные виды кредитов: потребительские — для покупки товаров или услуг, ремонта и т. п.; ипотека для покупки недвижимости; автокредиты на покупку транспортных средств.
Об этом мы пишем в статье:

Как получить кредит в Европе: условия, документы и рекомендации

Чтобы получить кредит в Испании, особенно если вы иностранный гражданин, нужно соблюдать определенные условия и предоставить определенный список документов.

Условия получения кредита

Испанские банки предоставляют кредиты как резидентам, так и нерезидентам. Однако резидентам (особенно с испанской пропиской) получить кредит гораздо проще.
Важно иметь стабильный и достаточный доход, чтобы обеспечить выплату ссуды. Банк анализирует ваши возможности для обслуживания кредита.
Банки обращают внимание на вашу кредитную историю как в Испании, так и по возможности в стране, где вы раньше проживали.
Для ипотеки иностранцам обычно нужно внести около 30−40% от суммы кредита в качестве первого взноса. Обычно кредиты в Испании выдают лицам от 18 до 65 лет.

Список документов для получения кредита

Документы для подачи заявки на получение кредита в Испании могут отличаться, но базовый набор обычно включает:
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный номер иностранца (NIE) — обязателен для любых финансовых операций в Испании;
  • справка о доходах и налоговых документах из страны проживания;
  • выписки по зарплате за последние 6−12 месяцев;
  • налоговая декларация (часто требуется для ипотеки или крупных кредитов);
  • договор купли-продажи (для ипотеки на недвижимость или автокредита).
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Чтобы получить кредит в Испании, можно подать заявку в местный банк или воспользоваться услугами кредитных брокеров. Банк рассмотрит данные документы, проверит ваши доходы, кредитную историю и другие факторы.
После утверждения нужно будет подписать кредитный договор с условиями займа. После заключения договора деньги зачисляются на ваш банковский счет.
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Свяжитесь с банками, такими как Santander, BBVA или Sabadell, поскольку они предлагают кредиты для иностранцев. Обязательно узнайте требования для нерезидентов, поскольку банки могут потребовать более высокий первоначальный взнос.
Текущая базовая ставка в Испании составляет 3,4%. Потребительские кредиты обычно доступны по ставкам около 5−6%, а ипотечные кредиты колеблются от 4% до 5% в зависимости от банка и условий займа.

Справка Finance.ua:

  • Ранее писали, что сейчас ипотеку для украинцев в Испании оформляют только два банка: Santander и Sabadell. Об этом пишут СМИ Испании.
  • Их требование состоит в том, чтобы доходы заемщика формировались за пределами Украины. В идеале — в Испании, или других странах ЕС.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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