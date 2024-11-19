Как взять кредит в Испании — Finance.ua

Как взять кредит в Испании Сегодня 19:00 — Кредит&Депозит

Как взять кредит в Испании

В Испании доступны различные виды кредитов: потребительские — для покупки товаров или услуг, ремонта и т. п. ; ипотека для покупки недвижимости; автокредиты на покупку транспортных средств.

Об этом мы пишем в статье:

Чтобы получить кредит в Испании, особенно если вы иностранный гражданин, нужно соблюдать определенные условия и предоставить определенный список документов.

Условия получения кредита

Испанские банки предоставляют кредиты как резидентам, так и нерезидентам. Однако резидентам (особенно с испанской пропиской) получить кредит гораздо проще.

Важно иметь стабильный и достаточный доход, чтобы обеспечить выплату ссуды. Банк анализирует ваши возможности для обслуживания кредита.

Банки обращают внимание на вашу кредитную историю как в Испании, так и по возможности в стране, где вы раньше проживали.

Для ипотеки иностранцам обычно нужно внести около 30−40% от суммы кредита в качестве первого взноса. Обычно кредиты в Испании выдают лицам от 18 до 65 лет.

Список документов для получения кредита

Документы для подачи заявки на получение кредита в Испании могут отличаться, но базовый набор обычно включает:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный номер иностранца (NIE) — обязателен для любых финансовых операций в Испании;

справка о доходах и налоговых документах из страны проживания;

выписки по зарплате за последние 6−12 месяцев;

налоговая декларация (часто требуется для ипотеки или крупных кредитов);

договор купли-продажи (для ипотеки на недвижимость или автокредита).

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Чтобы получить кредит в Испании, можно подать заявку в местный банк или воспользоваться услугами кредитных брокеров. Банк рассмотрит данные документы, проверит ваши доходы, кредитную историю и другие факторы.

После утверждения нужно будет подписать кредитный договор с условиями займа. После заключения договора деньги зачисляются на ваш банковский счет.

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Свяжитесь с банками, такими как Santander, BBVA или Sabadell, поскольку они предлагают кредиты для иностранцев. Обязательно узнайте требования для нерезидентов, поскольку банки могут потребовать более высокий первоначальный взнос.

Текущая базовая ставка в Испании составляет 3,4%. Потребительские кредиты обычно доступны по ставкам около 5−6%, а ипотечные кредиты колеблются от 4% до 5% в зависимости от банка и условий займа.

Справка Finance.ua:

Ранее писали, что сейчас ипотеку для украинцев в Испании оформляют только два банка: Santander и Sabadell. Об этом пишут СМИ Испании.

Их требование состоит в том, чтобы доходы заемщика формировались за пределами Украины. В идеале — в Испании, или других странах ЕС.

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