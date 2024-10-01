Ипотека для украинцев в Испании: условия и кто может получить — Finance.ua

Ипотека для украинцев в Испании: условия и кто может получить Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

Ипотека для украинцев в Испании: условия и кто может получить

В настоящее время ипотеку для украинцев в Испании оформляют всего два банка: Santander и Sabadell. Об этом пишут СМИ Испании.

Их требование состоит в том, чтобы доходы заемщика формировались за пределами Украины. В идеале — в Испании, или других странах ЕС.

Процентные ставки

В начале 2024 года процентные ставки по ипотеке составляли примерно 6,5−6,7%. Впрочем, со всеми обязательными расходами и платежами (страховка и т. п. ) набегает до 7%. Ставки могут быть плавающими — то есть меняться на протяжении всего срока ипотеки.

Как получить ипотеку

Чтобы реализовать любую финансовую операцию в Испании, нужно оформить NIE (Número de Identificación de Extranjero) — индивидуальный налоговый номер. С начала войны этот код оформляется для граждан Украины в рамках программы временной защиты.

Для банка нужно подготовить подтверждение доходов. Финучреждения подробно проверяют происхождение средств, поэтому важно иметь на руках все документы. Украинские клиенты, которые сейчас работают официально в Европе по контракту или открыли свой бизнес, по меньшей мере, один год показывают доходы (а не минималку), платят налоги, подавая европейские декларации, получают ипотеку.

Испанские банки хотят знать о своем клиенте все: где вы живете, сколько зарабатываете, какие у вас активы, где вы работали раньше и почему уволились.

Банк интересует также, можно ли вас считать надежным заемщиком. При этом полученные в Украине доходы они не учитывают, потому что это слишком рискованно для банка. Чтобы получить ипотеку, нужно показать стабильные доходы в Европе.

Также банк оценивает всю вашу семью. Например, если один человек работает, а другие зависят от его дохода, это тоже учитывается. Банк рассчитывает, сможете ли вы обеспечить всех членов семьи.

Справка Finance.ua:

Самые высокие цены на квартиры в Испании в крупнейших городах: Мадрид, Барселона и Валенсия. Также дорогое жилье продают в прибрежных и курортных городах и регионах. Об этом пишут СМИ Испании.

В Валенсии однокомнатная квартира площадью 47 квадратов обойдется дешевле, чем в Мадриде — 170 тысяч евро. Квартиры площадью более 100 квадратов также продают по более низким ценам. Стоимость стартует от 400 тысяч евро.

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