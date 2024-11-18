Откройте вклад и выигрывайте призы: как присоединиться к новой акции от «Бонуса к депозиту» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Откройте вклад и выигрывайте призы: как присоединиться к новой акции от «Бонуса к депозиту»

Кредит&Депозит
17
Откройте вклад и выигрывайте призы: как присоединиться к новой акции от «Бонуса к депозиту»
Откройте вклад и выигрывайте призы: как присоединиться к новой акции от «Бонуса к депозиту»
Зима — пора накапливать и хранить не только тепло, но и деньги. Одним из самых надежных инструментов для этого являются депозиты. Программа «Бонус к депозиту» от Минфин предлагает получить дополнительные проценты к вкладу. А еще выиграть деньги, доступ к курсам, билеты на конференцию для инвесторов, присоединившись к новой акции.
Среди призов, которые смогут выиграть:
  • денежное вознаграждение (1 место — 10 000 грн, 2 место — 5 000 грн, 3 место — 5 000 грн, 4−8 место — по 2000 грн, 9 — 18 место — по 1000 грн);
  • обучение в Академии Минфин — 5 любых курсов на выбор;
  • билеты на конференцию «Invest Talk Summit 2025»: 5 оффлайн билетов, 10 онлайн билетов.
Согласитесь, предложение привлекательное. Но как присоединиться к розыгрышу?

Главные условия акции

Для того чтобы принять участие в акции, нужно в период с 18 ноября по 12 января разместить вклад в одном из банков-участников — Глобус Банк, Кредитвест, Клиринговый дом. Минимальная сумма такого депозита должна составлять 100 000 грн. Обязательное условие по валюте — гривна.
Но важно помнить, что в случае размещения сразу нескольких депозитов в одном банке все они будут считаться как один. Однако возможность увеличить шансы на успех все-таки есть. Для этого один участник может разместить три депозита по одному в каждом банке участников. Важно: участвующие в акции клиенты также получают бонусные проценты к депозиту.
В течение 30 календарных дней с момента открытия депозита (но не позднее 12 января), участник должен заполнить и подать заявку на странице акции. Затем нужно заполнить форму подтверждения открытия депозита, указав номер и дату договора, срок вклада в месяцах, сумму и валюту по договору. Это все!
Дальше участников ждет самый волнующий момент — ожидание объявления результатов. Победители определят методом случайного компьютерного подбора с помощью сервиса Random.org среди группы участников акции. Поэтому шанс выиграть приз будет у каждого, кто присоединится к акции.
Не откладывайте, открывайте депозит уже сегодня и получайте больше вместе с акцией от «Бонус к депозиту»!
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.