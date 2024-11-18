Откройте вклад и выигрывайте призы: как присоединиться к новой акции от «Бонуса к депозиту» — Finance.ua

Откройте вклад и выигрывайте призы: как присоединиться к новой акции от «Бонуса к депозиту» Сегодня 17:10 — Кредит&Депозит

Откройте вклад и выигрывайте призы: как присоединиться к новой акции от «Бонуса к депозиту»

Зима — пора накапливать и хранить не только тепло, но и деньги. Одним из самых надежных инструментов для этого являются депозиты. Программа «Бонус к депозиту» от Минфин предлагает получить дополнительные проценты к вкладу. А еще выиграть деньги, доступ к курсам, билеты на конференцию для инвесторов, присоединившись к новой акции.

Среди призов, которые смогут выиграть:

денежное вознаграждение (1 место — 10 000 грн, 2 место — 5 000 грн, 3 место — 5 000 грн, 4−8 место — по 2000 грн, 9 — 18 место — по 1000 грн);

обучение в Академии Минфин — 5 любых курсов на выбор;

билеты на конференцию «Invest Talk Summit 2025»: 5 оффлайн билетов, 10 онлайн билетов.

Согласитесь, предложение привлекательное. Но как присоединиться к розыгрышу?

Главные условия акции

Для того чтобы принять участие в акции, нужно в период с 18 ноября по 12 января разместить вклад в одном из банков-участников — Глобус Банк , Кредитвест, Клиринговый дом. Минимальная сумма такого депозита должна составлять 100 000 грн. Обязательное условие по валюте — гривна.

Но важно помнить, что в случае размещения сразу нескольких депозитов в одном банке все они будут считаться как один. Однако возможность увеличить шансы на успех все-таки есть. Для этого один участник может разместить три депозита по одному в каждом банке участников. Важно: участвующие в акции клиенты также получают бонусные проценты к депозиту.

В течение 30 календарных дней с момента открытия депозита (но не позднее 12 января), участник должен заполнить и подать заявку на странице акции. Затем нужно заполнить форму подтверждения открытия депозита, указав номер и дату договора, срок вклада в месяцах, сумму и валюту по договору. Это все!

Дальше участников ждет самый волнующий момент — ожидание объявления результатов. Победители определят методом случайного компьютерного подбора с помощью сервиса Random.org среди группы участников акции. Поэтому шанс выиграть приз будет у каждого, кто присоединится к акции.

Не откладывайте, открывайте депозит уже сегодня и получайте больше вместе с акцией от «Бонус к депозиту»

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