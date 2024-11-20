Вкладчики предпочитают ультракороткие вклады — Finance.ua

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Вкладчики предпочитают ультракороткие вклады

Кредит&Депозит
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Вкладчики предпочитают ультракороткие вклады
Вкладчики предпочитают ультракороткие вклады
Традиционно лучшие условия размещения денег предлагают небольшие банки, которым приходится бороться за гривневый ресурс. Сколько можно заработать на вкладах в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».
«Люди в ожидании „непредсказуемой зимы“, и на фоне роста инфляции возобновили свой интерес к ультракоротким вкладам, которые позволяют по крайней мере уберечь сбережения от „укусов“ обесценивания гривны», — говорит Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус банка.
Оживление спроса на короткие вклады ощутили и в банке Кредит Днепр. «Мы видим спрос на вклады сроком до 1 месяца. Например, в октябре объем депозитов на такой срок вырос на 20%», — говорит директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш. При этом, добавляет она, значительного роста количества клиентов не было.
В Пиреус банке говорят, что видят активизацию в этом направлении в целом в банковской системе. Спрос на короткие и ультракороткие депозиты у них вырос, но не существенно.
Дмитрий Лаврушин, начальник управления продуктов розничного и частного бизнеса Радабанка, объясняет, что его банк ранее уже сформировал привлекательные условия по коротким вкладам «учитывая экономическую и политическую ситуацию в стране».
Эти условия в банке и раньше пользовались спросом, а значит, значительного повышения спроса сейчас нет, добавляет он.
Максим Гончарук, руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Банка, уточняет, что изменение процентов по краткосрочным вкладам и рост объема средств на них активизировалось в течение сентября-октября, не было связано с повышением процентных ставок, а было более ситуативным явлением.
«Постепенно, когда начало „проясняться“ — по крайней мере, определенные признаки стабильного экономического будущего уже есть — большой кредит от G7 на $50 млрд должен обеспечить определенный бюджетный баланс не только в этом году, но и в следующем — граждане снова рассматривают для себя варианты размещения средств на более длительный срок (от 1 года)», — соглашается Дмитрий Замотаев.
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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