Вкладчики предпочитают ультракороткие вклады — Finance.ua

Вкладчики предпочитают ультракороткие вклады Сегодня 19:07 — Кредит&Депозит

Вкладчики предпочитают ультракороткие вклады

Традиционно лучшие условия размещения денег предлагают небольшие банки, которым приходится бороться за гривневый ресурс. Сколько можно заработать на вкладах в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

«Люди в ожидании „непредсказуемой зимы“, и на фоне роста инфляции возобновили свой интерес к ультракоротким вкладам, которые позволяют по крайней мере уберечь сбережения от „укусов“ обесценивания гривны», — говорит Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус банка.

Екатерина Мелеш. При этом, добавляет она, значительного роста количества клиентов не было. Оживление спроса на короткие вклады ощутили и в банке Кредит Днепр. «Мы видим спрос на вклады сроком до 1 месяца. Например, в октябре объем депозитов на такой срок вырос на 20%», — говорит директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр При этом, добавляет она, значительного роста количества клиентов не было.

В Пиреус банке говорят, что видят активизацию в этом направлении в целом в банковской системе. Спрос на короткие и ультракороткие депозиты у них вырос, но не существенно.

Дмитрий Лаврушин, начальник управления продуктов розничного и частного бизнеса Радабанка, объясняет, что его банк ранее уже сформировал привлекательные условия по коротким вкладам «учитывая экономическую и политическую ситуацию в стране».

Эти условия в банке и раньше пользовались спросом, а значит, значительного повышения спроса сейчас нет, добавляет он.

Максим Гончарук, руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Банка , уточняет, что изменение процентов по краткосрочным вкладам и рост объема средств на них активизировалось в течение сентября-октября, не было связано с повышением процентных ставок, а было более ситуативным явлением.

«Постепенно, когда начало „проясняться“ — по крайней мере, определенные признаки стабильного экономического будущего уже есть — большой кредит от G7 на $50 млрд должен обеспечить определенный бюджетный баланс не только в этом году, но и в следующем — граждане снова рассматривают для себя варианты размещения средств на более длительный срок (от 1 года)», — соглашается Дмитрий Замотаев.

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