В каких банках хранят деньги держатели вкладов более 600 тыс. грн (инфографика) — Finance.ua

В каких банках хранят деньги держатели вкладов более 600 тыс. грн (инфографика)
Небольшие банки остановили корректировку депозитных ставок. Исключением стал банк Клиринговый Дом, который за последние две недели снизил доходность вкладов в гривне, долларе и евро.
Сколько сейчас зарабатывают частные клиенты на своих вкладах в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн — пишет Минфин.
Причина депозитного «штиля» ясна: на прошлом заседании НБУ не изменил ни учетную, ни рабочие ставки, а значит, банки не будут планировать повышение доходности гривневых вкладов, по крайней мере в июне.
Некоторые банкиры предполагают снижение ставок в гривне исходя из ожиданий снижения инфляционных темпов и текущей динамики прироста вкладов.
Больше всего денег физлица в апреле несли в такие банки:
По данным НБУ за апрель, число вкладов в украинских банках выросло на 141,33 тыс. до 70,6 млн.
Из них на 20 тыс. увеличились депозиты в СКВ: 10,5 млн вкладов открыты именно в иностранной валюте.
Денег на вклады украинцы принесли 35,49 млрд грн, и всего по состоянию на 1.05 держали в банках 1,43 трлн грн, примерно половина — 510,02 млрд грн — в СКВ (за апрель на валютные вклады физлица принесли 9,99 млрд. грн).
Ранее писали, что в апреле и мае существенно возрос интерес населения к гривневым сбережениям. Об этом свидетельствуют данные макроэкономического и монетарного обзора Национального банка.
В мае банки продолжали повышать ставки по срочным депозитам в гривне. Активнее всего это делали небольшие банки с частным капиталом. Некоторые из них предлагают ставки на уровне 15% и выше (до налогообложения доходов).
Спрос на срочные гривневые депозиты заметно вырос. Если в начале года прирост вкладов сроком более 3 месяцев составил менее 2 млрд грн в месяц, то в марте он достиг 4 млрд грн, а в апреле и мае — 5−6 млрд грн ежемесячно.
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