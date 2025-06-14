В каких банках хранят деньги держатели вкладов более 600 тыс. грн (инфографика) — Finance.ua

В каких банках хранят деньги держатели вкладов более 600 тыс. грн (инфографика) Сегодня 09:13 — Кредит&Депозит

В каких банках хранят деньги держатели вкладов более 600 тыс. грн (инфографика)

Небольшие банки остановили корректировку депозитных ставок. Исключением стал банк Клиринговый Дом , который за последние две недели снизил доходность вкладов в гривне, долларе и евро.

Сколько сейчас зарабатывают частные клиенты на своих вкладах в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн — пишет Минфин

Причина депозитного «штиля» ясна: на прошлом заседании НБУ не изменил ни учетную, ни рабочие ставки, а значит, банки не будут планировать повышение доходности гривневых вкладов, по крайней мере в июне.

Некоторые банкиры предполагают снижение ставок в гривне исходя из ожиданий снижения инфляционных темпов и текущей динамики прироста вкладов.

Больше всего денег физлица в апреле несли в такие банки:

По данным НБУ за апрель, число вкладов в украинских банках выросло на 141,33 тыс. до 70,6 млн.

Из них на 20 тыс. увеличились депозиты в СКВ: 10,5 млн вкладов открыты именно в иностранной валюте.

Денег на вклады украинцы принесли 35,49 млрд грн, и всего по состоянию на 1.05 держали в банках 1,43 трлн грн, примерно половина — 510,02 млрд грн — в СКВ (за апрель на валютные вклады физлица принесли 9,99 млрд. грн).

Ранее писали , что в апреле и мае существенно возрос интерес населения к гривневым сбережениям. Об этом свидетельствуют данные макроэкономического и монетарного обзора Национального банка.

В мае банки продолжали повышать ставки по срочным депозитам в гривне. Активнее всего это делали небольшие банки с частным капиталом. Некоторые из них предлагают ставки на уровне 15% и выше (до налогообложения доходов).

Спрос на срочные гривневые депозиты заметно вырос. Если в начале года прирост вкладов сроком более 3 месяцев составил менее 2 млрд грн в месяц, то в марте он достиг 4 млрд грн, а в апреле и мае — 5−6 млрд грн ежемесячно.

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