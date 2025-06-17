Банкир прогнозирует удешевление кредитов — Finance.ua

Банкир прогнозирует удешевление кредитов Сегодня 12:03 — Кредит&Депозит

Банкир прогнозирует удешевление кредитов

Во второй половине 2025 года в Украине могут снизиться ставки по кредитам. Речь идет прежде всего об ипотеке, автокредитах и ​​потребительском кредитовании. Средняя ставка может снизиться на 1 процентный пункт до 17−18% годовых. Это означает возврат к уровню 2024 года. В то же время, это также может сделать депозиты менее прибыльными.

Об этом в комментарии Oboz.ua рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов.

Почему могут снизиться ставки

По мнению банкира, ключевой причиной может стать возможное снижение учетной ставки Национальным банком Украины до уровня 14−14,5%.

«Это откроет путь для развития ипотечного кредитования, автокредитов и программ поддержки малого и среднего бизнеса», — объясняет Мамедов.

В то же время снижение доходности по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ до 17,5−18% может привести к уменьшению доходности по гривневым депозитам. По оценкам, ставки могут снизиться в среднем на 1−1,5 процентного пункта.

Что влияет на банковскую сферу

Среди основных факторов, влияющих на ситуацию на финансовом рынке во втором полугодии:

снижение годовой инфляции до 9%;

рост ВВП на 3% по итогам года;

объем международной финансовой помощи, который, как и в предыдущие годы, оценивается в $38−40 млрд.

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Несмотря на положительные экономические прогнозы, Сергей Мамедов отмечает, что главным вызовом остается война. По его словам, во втором полугодии общество будет еще больше ощущать ее влияние, чем давление инфляции или кредитных ставок.

Напомним, по данным НБУ, в начале 2025 года месячный прирост гривневых вкладов населения сроком более 3 месяцев не превышал 2 млрд грн, а в марте он вырос до 4 млрд грн, в апреле-мае — до 5−6 млрд грн.

Правление Национального банка 5 июня приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. «Это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления», — заявили в НБУ.

На июньском заседании Комитета по монетарной политике Нацбанка все участники поддержали решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 15,5%. Участники согласились, что при текущих условиях это позволяет сдерживать инфляцию, сохранять макрофинансовую стабильность и в то же время не вредит экономической активности.

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Обозреватель По материалам:

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