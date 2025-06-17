Как предприятиям перерабатывающей отрасли получить грант от государства — Finance.ua

Как предприятиям перерабатывающей отрасли получить грант от государства Сегодня 08:32 — Кредит&Депозит

Как предприятиям перерабатывающей отрасли получить грант от государства

Министерство экономики утвердило новый перечень компаний и предпринимателей, чьи заявки набрали необходимое количество баллов для получения средств в рамках программы «Гранты для перерабатывающих предприятий».

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Еще 22 представителя украинского бизнеса получат государственные гранты на общую сумму 108,9 млн грн в рамках программы поддержки производителей «Сделано в Украине». Деньги можно использовать на модернизацию или расширение производства — при условии софинансирования.

Это уже не первая волна поддержки: с начала года Министерство экономики одобрило 135 заявок на общую сумму более 664 млн грн. Часть предпринимателей уже получила средства, остальные получат их после выполнения всех условий программы.

«Программа создана для тех, кто работает прозрачно, имеет план развития и хочет усилить свою конкурентность. Среди предпринимателей, чьи заявки прошли отбор, — производители мебели, строительных смесей, фармпрепаратов, картона и бумаги, товаров из пластмасс, металла, древесины, пищевых продуктов, а также агропроизводители. Напомню, если заявка не прошла с первого раза — ее можно доработать и подать снова», — рассказал замминистра экономики Андрей Телюпа.

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Очередная волна стартовала 7 июня. Подать заявку можно через В рамках последнего этапа 7 грантов на сумму 37,4 млн грн профинансирует Минэкономики, остальные — 15 проектов — Государственная служба занятости. Программа работает постоянно, новые волны длятся по две недели.. Подать заявку можно через платформу «Дія».

В 2024 году предприниматели уже получили 375 грантов на сумму 1,8 млрд грн.

Как подать заявку на грант?

Подайте заявку с бизнес-планом через «Дія» — она автоматически пойдет в выбранный банк. Банк проверит документы — налоговую историю, кредитное досье, сам бизнес, возможна выездная проверка. Решение принимает Минэкономики или Государственная служба занятости. После вашего софинансирования деньги перечисляются на ваш счет.

Ожидать финансирования можно через 1−1,5 месяца после завершения волны, если все условия выполнены.

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