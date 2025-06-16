Через «Дія» уже выплатили более 47 млн ​​грн вкладчикам обанкротившихся банков: как получить средства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Через «Дія» уже выплатили более 47 млн ​​грн вкладчикам обанкротившихся банков: как получить средства

Личные финансы
11
Через «Дія» уже выплатили более 47 млн ​​грн вкладчикам обанкротившихся банков: как получить средства
Через «Дія» уже выплатили более 47 млн ​​грн вкладчикам обанкротившихся банков: как получить средства
Украинцы все чаще получаю возмещение по вкладам во обанкротившихся банках через приложение «Дія».
Фонд гарантирования вкладов физических лиц напомнил, что услуга действует с октября 2023 года. С тех пор физическим лицам и ФЛП уже выплатили более 47 миллионов гривен.

Как работает услуга

Онлайн-услуга позволяет получить компенсацию по вкладам (включая средства на текущих счетах) в банках, которые ликвидирует Фонд, без необходимости лично посещать финансовое учреждение.
Для этого нужно:
  1. Войти в приложение «Дія»;
  2. В разделе «Сервисы» выбрать пункт «Возвращение вкладов»;
  3. Указать банк, в котором был счет (процедура повторяется отдельно для каждого банка);
  4. Выбрать карту «єПідтримка» от одного из банков-агентов или открыть ее в «Дія»;
  5. Проверить данные и сумму компенсации;
  6. Подписать заявление с помощью «Дія.Підпис».

Читайте также: Самые привлекательные депозиты июня 2025 года

После этого заявление автоматически поступает в банк-агент, и средства перечисляются практически мгновенно.
По состоянию на июнь 2025 г. услугу предоставляют пять банков-агентов Фонда. Их список доступен на сайте Фонда гарантирования вкладов.

Сумма возмещения

В период военного положения и еще через три месяца после его окончания государство гарантирует вкладчикам возврат всей суммы вкладов вместе с начисленными процентами.
До полномасштабного вторжения наибольшая сумма составила 200 тыс. грн, а через три месяца после отмены военного положения составит 600 тыс. грн.

Читайте также: Возместить вклад онлайн через «Дія»

Напомним, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай считает, что в Украине должен быть расширен круг участников системы гарантирования, а также увеличена сумма гарантированных выплат. Что касается суммы гарантированного возмещения, то она должна быть повышена до 100 тысяч евро.
По данным НБУ за апрель число вкладов в украинских банках выросло на 141,33 тыс. до 70,6 млн. Денег на вклады украинцы принесли 35,49 млрд грн, и всего по состоянию на 1.05 держали в банках 1,43 трлн грн, примерно половина — 510,02 млрд грн — в СКВ (за апрель на валютные вклады физлица принесли 9,99 млрд грн).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems