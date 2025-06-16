Через «Дія» уже выплатили более 47 млн ​​грн вкладчикам обанкротившихся банков: как получить средства — Finance.ua

Через «Дія» уже выплатили более 47 млн грн вкладчикам обанкротившихся банков: как получить средства
Украинцы все чаще получаю возмещение по вкладам во обанкротившихся банках через приложение «Дія».
Фонд гарантирования вкладов физических лиц напомнил, что услуга действует с октября 2023 года. С тех пор физическим лицам и ФЛП уже выплатили более 47 миллионов гривен.
Как работает услуга
Онлайн-услуга позволяет получить компенсацию по вкладам (включая средства на текущих счетах) в банках, которые ликвидирует Фонд, без необходимости лично посещать финансовое учреждение.
Для этого нужно:
- Войти в приложение «Дія»;
- В разделе «Сервисы» выбрать пункт «Возвращение вкладов»;
- Указать банк, в котором был счет (процедура повторяется отдельно для каждого банка);
- Выбрать карту «єПідтримка» от одного из банков-агентов или открыть ее в «Дія»;
- Проверить данные и сумму компенсации;
- Подписать заявление с помощью «Дія.Підпис».
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После этого заявление автоматически поступает в банк-агент, и средства перечисляются практически мгновенно.
По состоянию на июнь 2025 г. услугу предоставляют пять банков-агентов Фонда. Их список доступен на сайте Фонда гарантирования вкладов.
Сумма возмещения
В период военного положения и еще через три месяца после его окончания государство гарантирует вкладчикам возврат всей суммы вкладов вместе с начисленными процентами.
До полномасштабного вторжения наибольшая сумма составила 200 тыс. грн, а через три месяца после отмены военного положения составит 600 тыс. грн.
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Напомним, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай считает, что в Украине должен быть расширен круг участников системы гарантирования, а также увеличена сумма гарантированных выплат. Что касается суммы гарантированного возмещения, то она должна быть повышена до 100 тысяч евро.
По данным НБУ за апрель число вкладов в украинских банках выросло на 141,33 тыс. до 70,6 млн. Денег на вклады украинцы принесли 35,49 млрд грн, и всего по состоянию на 1.05 держали в банках 1,43 трлн грн, примерно половина — 510,02 млрд грн — в СКВ (за апрель на валютные вклады физлица принесли 9,99 млрд грн).
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