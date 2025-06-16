Через «Дія» уже выплатили более 47 млн ​​грн вкладчикам обанкротившихся банков: как получить средства — Finance.ua

Через «Дія» уже выплатили более 47 млн ​​грн вкладчикам обанкротившихся банков: как получить средства Сегодня 15:02 — Личные финансы

Через «Дія» уже выплатили более 47 млн ​​грн вкладчикам обанкротившихся банков: как получить средства

Украинцы все чаще получаю возмещение по вкладам во обанкротившихся банках через приложение «Дія».

Фонд гарантирования вкладов физических лиц напомнил , что услуга действует с октября 2023 года. С тех пор физическим лицам и ФЛП уже выплатили более 47 миллионов гривен.

Как работает услуга

Онлайн-услуга позволяет получить компенсацию по вкладам (включая средства на текущих счетах) в банках, которые ликвидирует Фонд, без необходимости лично посещать финансовое учреждение.

Для этого нужно:

Войти в приложение «Дія»; В разделе «Сервисы» выбрать пункт «Возвращение вкладов»; Указать банк, в котором был счет (процедура повторяется отдельно для каждого банка); Выбрать карту «єПідтримка» от одного из банков-агентов или открыть ее в «Дія»; Проверить данные и сумму компенсации; Подписать заявление с помощью «Дія.Підпис».

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После этого заявление автоматически поступает в банк-агент, и средства перечисляются практически мгновенно.

По состоянию на июнь 2025 г. услугу предоставляют пять банков-агентов Фонда. Их список доступен на сайте Фонда гарантирования вкладов.

Сумма возмещения

В период военного положения и еще через три месяца после его окончания государство гарантирует вкладчикам возврат всей суммы вкладов вместе с начисленными процентами.

До полномасштабного вторжения наибольшая сумма составила 200 тыс. грн, а через три месяца после отмены военного положения составит 600 тыс. грн.

100 тысяч евро. Напомним, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай считает , что в Украине должен быть расширен круг участников системы гарантирования, а также увеличена сумма гарантированных выплат. Что касается суммы гарантированного возмещения, то она должна быть повышена до

По данным НБУ за апрель число вкладов в украинских банках выросло на 141,33 тыс. до 70,6 млн. Денег на вклады украинцы принесли 35,49 млрд грн, и всего по состоянию на 1.05 держали в банках 1,43 трлн грн, примерно половина — 510,02 млрд грн — в СКВ (за апрель на валютные вклады физлица принесли 9,99 млрд грн).

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