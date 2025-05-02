Суму гарантованого відшкодування треба збільшувати, — директорка ФГВФО Сьогодні 09:41 — Кредит&Депозит

Суму гарантованого відшкодування треба збільшувати, — директорка ФГВФО

Фонд гарантування вкладів фізосіб вважає, що в Україні має бути як розширено коло учасників системи гарантування, а також збільшено суму гарантованих виплат.

Про це заявила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.

«Під час воєнного стану ми вже довели, що можемо долати труднощі й невизначеності, продемонстрували стабільність та стійкість системи гарантування. Надалі працюватимемо над розширенням переліку суб’єктів, на яких поширюватимуться гарантії, та над підвищенням гарантованої суми. Насамперед йдеться про юридичних осіб, захист яких є одним з наших стратегічних завдань», — розповіла вона.

Зокрема, відповідно до законодавства Європейського Союзу, до якого Україна поступово приводить своє нормативне поле, а саме — Директиви 2014/49/ЄС, до системи гарантування приєднаються кредитні спілки, які також залучають вклади від фізичних осіб та кредитують малий і мікробізнес, виконуючи дуже важливу функцію в економіці. Крім того, в ЄС гарантуються кошти за вкладами юросіб, і ми теж плануємо рухатися в цьому напрямі.

Щодо суми гарантованого відшкодування, то її має бути підвищено до 100 тисяч євро. Наразі ж, нагадала Білай, діє 100% суми гарантованого відшкодування за вкладами, до повномасштабного вторгнення максимальна сума становила 200 тис. грн, а через три місяці після скасування воєнного стану становитиме 600 тис. грн.

Для імплементації європейських норм у Фонді триває необхідна робота.

«Проводимо розрахунки для того, щоб Фонд мав відповідні фінансові спроможності. Кроки до підвищення гарантованої суми мають бути виваженими, — уточнила Ольга Білай. — Та пріоритет — продовження розбудови довіри вкладників».

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