Суму гарантованого відшкодування треба збільшувати, — директорка ФГВФО — Finance.ua
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Суму гарантованого відшкодування треба збільшувати, — директорка ФГВФО

Кредит&Депозит
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Суму гарантованого відшкодування треба збільшувати, — директорка ФГВФО
Суму гарантованого відшкодування треба збільшувати, — директорка ФГВФО
Фонд гарантування вкладів фізосіб вважає, що в Україні має бути як розширено коло учасників системи гарантування, а також збільшено суму гарантованих виплат.
Про це заявила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.
«Під час воєнного стану ми вже довели, що можемо долати труднощі й невизначеності, продемонстрували стабільність та стійкість системи гарантування. Надалі працюватимемо над розширенням переліку суб’єктів, на яких поширюватимуться гарантії, та над підвищенням гарантованої суми. Насамперед йдеться про юридичних осіб, захист яких є одним з наших стратегічних завдань», — розповіла вона.
Зокрема, відповідно до законодавства Європейського Союзу, до якого Україна поступово приводить своє нормативне поле, а саме — Директиви 2014/49/ЄС, до системи гарантування приєднаються кредитні спілки, які також залучають вклади від фізичних осіб та кредитують малий і мікробізнес, виконуючи дуже важливу функцію в економіці. Крім того, в ЄС гарантуються кошти за вкладами юросіб, і ми теж плануємо рухатися в цьому напрямі.
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Щодо суми гарантованого відшкодування, то її має бути підвищено до 100 тисяч євро. Наразі ж, нагадала Білай, діє 100% суми гарантованого відшкодування за вкладами, до повномасштабного вторгнення максимальна сума становила 200 тис. грн, а через три місяці після скасування воєнного стану становитиме 600 тис. грн.
Для імплементації європейських норм у Фонді триває необхідна робота.
«Проводимо розрахунки для того, щоб Фонд мав відповідні фінансові спроможності. Кроки до підвищення гарантованої суми мають бути виваженими, — уточнила Ольга Білай. — Та пріоритет — продовження розбудови довіри вкладників».
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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