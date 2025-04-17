Як банки змінюють ставки за депозитами: ТОП-10 за вкладами в євро, доларах та гривні — Finance.ua
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Як банки змінюють ставки за депозитами: ТОП-10 за вкладами в євро, доларах та гривні

Кредит&Депозит
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Як банки змінюють ставки за депозитами: ТОП-10 за вкладами в євро, доларах та гривні
Як банки змінюють ставки за депозитами: ТОП-10 за вкладами в євро, доларах та гривні
За останні два тижні 4 банки збільшили дохідність вкладів у нацвалюті. Традиційно, депозитні пропозиції невеликих банків щедріші, ніж у великих, а підвищення депозитних ставок — суттєвіші.
Про це пише Мінфін.
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МІБ підвищив ставки вкладів у гривні на пів року відразу на 4 в.п. — до 15,5%, на 3 місяці — на 3 в.п. — до 14% річних.
Як банки змінюють ставки за депозитами: ТОП-10 за вкладами в євро, доларах та гривні
Полтава-Банк збільшив ставки за піврічними вкладами у гривні на 3 в.п. і тепер платить за ними 16% річних.
Як банки змінюють ставки за депозитами: ТОП-10 за вкладами в євро, доларах та гривні
Юнекс Банк додав 1,25 в.п. до ставок гривневих вкладів на 3 місяці та 0,75 в.п. — до вкладів на рік. Після змін ставки за вкладами на ці строки зрівнялись і становлять 16,25% річних.
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Піреус банк додав 1 в.п. до ставки вкладів у гривні на 3 місяці і зараз платить за ними найбільше у своїй лінійці депозитів у нацвалюті — 15% річних.
Як банки змінюють ставки за депозитами: ТОП-10 за вкладами в євро, доларах та гривні
Нагадаємо, у Києві нагородили переможця в номінації «Найкращий депозит», яка відбулася в рамках FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін». Зазначимо, що цього року за перемогу в номінації «Найкращий депозит» змагалися 27 банків.
Переможцем FinAwards 2025 у номінації «Найкращий депозит» став Ідея Банк та його депозит «Дохідний».
  • Строк розміщення: 1 місяць, 100 днів, 6 місяців, 9 місяців, 12 місяців та 18 місяців
  • Сума розміщення: від 1 тис. грн до 15 млн грн
  • Відсоткова ставка: 15,50%
  • Максимальна відсоткова ставка: 16%
  • Капіталізація відсотків: ні
  • Можливість поповнення вкладу: ні
Серед особливостей цього депозиту:
— 100% дистанційний процес ідентифікації клієнта, заведення заявки на депозит та підписання договору;
— надбавки до ставок, які діють, для депозитних договорів термінами 9 та 12 місяців на суму від 200 тис. грн + 0,25%, а в разі вкладу на суму від 500 тис. грн +0,5%;
— реферальна програма для чинних та нових клієнтів.
«Срібло» в активі депозиту від абанк. Третє місце посів АТ «КБ «Глобус» та їхній депозит «Класичний».
Оберіть найвигідніший депозит серед надійних банків України. Порівняння ставок та умов депозитів на Finance.ua

Депозити в банках

За матеріалами:
Finance.ua
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