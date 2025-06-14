В яких банках тримають гроші власники вкладів понад 600 тис. грн (інфографіка) — Finance.ua

В яких банках тримають гроші власники вкладів понад 600 тис. грн (інфографіка) Сьогодні 09:13 — Кредит&Депозит

В яких банках тримають гроші власники вкладів понад 600 тис. грн (інфографіка)

Невеликі банки зупинили корегування депозитних ставок. Виключенням став банк Кліринговий Дім , який за останні два тижні зменшив дохідність вкладів у гривні, доларі та євро.

Скільки зараз заробляють приватні клієнти на своїх вкладах у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн — пише Мінфін

Причина депозитного «штилю» зрозуміла: на минулому засіданні НБУ не змінив ні облікову, ні робочі ставки, а отже, банки не плануватимуть підвищення дохідності гривневих вкладів, принаймні у червні.

Деякі банкіри припускають зниження ставок у гривні, виходячи з очікувань зниження інфляційних темпів та поточної динаміки приросту вкладів.

Найбільше грошей фізособи у квітні несли до таких банків:

За даними НБУ за квітень, число вкладів в українських банках зросло на 141,33 тис до 70,6 млн.

З них на 20 тис. збільшилися депозити у ВКВ: 10,5 млн вкладів відкриті саме в іноземній валюті.

Грошей на вклади українці принесли 35,49 млрд грн, і всього, станом на 1.05, тримали в банках 1,43 трлн грн, приблизно половина — 510,02 млрд грн — у ВКВ (за квітень на валютні вклади фізособи принесли 9,99 млрд. грн).

Раніше писали , що в квітні та травні суттєво зріс інтерес населення до гривневих заощаджень. Про це свідчить дані Макроекономічного та монетарного огляду Національного банку.

У травні банки продовжували підвищувати ставки за строковими депозитами в гривні. Найактивніше це робили невеликі банки з приватним капіталом. Деякі з них пропонують ставки на рівні 15% і вище (до оподаткування доходів).

Попит на строкові гривневі депозити помітно зріс. Якщо на початку року приріст вкладів строком понад 3 місяці становив менш як 2 млрд грн на місяць, то в березні він досяг 4 млрд грн, а у квітні й травні — 5−6 млрд грн щомісяця.

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