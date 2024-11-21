Как с начала войны выросли вклады предприятий и населения — Finance.ua

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Как с начала войны выросли вклады предприятий и населения

Кредит&Депозит
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Как с начала войны выросли вклады предприятий и населения
Как с начала войны выросли вклады предприятий и населения, freepik
Приток средств бизнеса и населения в банковскую систему продолжается.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
«С начала войны гривневые вклады предприятий в банках выросли вдвое, населения — на 75%. По данным оперативной статистики Национального банка, в октябре 2024 года банковские вклады резидентов в национальной валюте выросли на 2,2% (37,2 млрд грн). Это самые большие темпы роста депозитов в гривне в этом году», — говорится в сообщении.
График: Даниил Гетманцев
График: Даниил Гетманцев
По его словам, вклады корпоративного сектора выросли на 3,8%, домашних хозяйств — на 0,3%.
На 1 ноября 2024 года портфель банковских депозитов в гривне составил 1,73 трлн грн, в валюте — 19,9 млрд дол.
«Таким образом, имеем более уверенный приток гривневого фондирования к банковской системе к концу текущего года», — отметил нардеп.
Он добавил, что темпы привлечения средств бизнеса и населения на банковские депозиты в национальной валюте существенно замедлились по сравнению с прошлым годом.

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«Основные причины — сокращение процентных ставок, конвертация части вкладов в валюту (другие активы) на фоне ухудшения инфляционных, девальвационных ожиданий», — пояснил Гетманцев.
Напомним, по данным Национального банка, объемы гривневых средств физических лиц в банках за квартал выросли на 1.2% (+15.4% г/г) за счет прироста в сентябре. Из-за девальвации гривны уровень долларизации средств повысился.
Доходность классических срочных вкладов, как ожидается, будет увеличиваться.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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