Ветераны могут получить несколько грантов одновременно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ветераны могут получить несколько грантов одновременно

Кредит&Депозит
25
Ветераны могут получить несколько грантов одновременно
Ветераны могут получить несколько грантов одновременно
Условия участия в грантовых программах не ограничивают получение средств одновременно из нескольких источников.
Об этом рассказал директор департамента продаж ММСБ Ощадбанка Юрий Войчак во время круглого стола «Ветеранские бизнесы: как украинские банки поддерживают наших защитников», проведенного «Финансовым клубом».
Никто не запрещает сочетать несколько инструментов. Можно взять грант «Мой ветеран», предусматривающий 1 млн грн финансирования. Кроме этого можно взять любой другой государственный грант совместно с этим грантом. В частности, «Мое дело», которое предусматривает 250 тыс. грн. Есть гранты для переработки для сельскохозяйственных производителей. Там вообще до 8 млн грн можно брать", — перечислил возможности Юрий Войчак.
Эта комбинация грантов не исключает, что клиент может использовать их параллельно. Мы сотрудничаем с государством в рамках зачисления грантовых программ поддержки бизнеса. И там есть грант до 1 млн грн для поддержки ветеранов. В рамках этой программы уже больше 2,5 тыс. заявок ветеранов поданы. Потенциал этих заявок — более 1 млрд грн. Уже обработано и зачислено почти 0,5 млрд грн грантовых средств для поддержки бизнесов этих ветеранов", — рассказал он.
Кроме того, ветеран может получить любое финансирование в рамках льготной государственной программы «5−7-9%». А еще клиент может податься на грант от МФО. Комбинация этих инструментов позволяет клиенту иметь доступ к финансированию", — говорит Юрий Войчак.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.