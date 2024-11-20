Ветераны могут получить несколько грантов одновременно — Finance.ua

Ветераны могут получить несколько грантов одновременно Сегодня 15:45 — Кредит&Депозит

Ветераны могут получить несколько грантов одновременно

Условия участия в грантовых программах не ограничивают получение средств одновременно из нескольких источников.

Об этом рассказал директор департамента продаж ММСБ Ощадбанка Юрий Войчак во время круглого стола « Ветеранские бизнесы: как украинские банки поддерживают наших защитников », проведенного «Финансовым клубом».

Никто не запрещает сочетать несколько инструментов. Можно взять грант «Мой ветеран», предусматривающий 1 млн грн финансирования. Кроме этого можно взять любой другой государственный грант совместно с этим грантом. В частности, «Мое дело», которое предусматривает 250 тыс. грн. Есть гранты для переработки для сельскохозяйственных производителей. Там вообще до 8 млн грн можно брать", — перечислил возможности Юрий Войчак.

Эта комбинация грантов не исключает, что клиент может использовать их параллельно. Мы сотрудничаем с государством в рамках зачисления грантовых программ поддержки бизнеса. И там есть грант до 1 млн грн для поддержки ветеранов. В рамках этой программы уже больше 2,5 тыс. заявок ветеранов поданы. Потенциал этих заявок — более 1 млрд грн. Уже обработано и зачислено почти 0,5 млрд грн грантовых средств для поддержки бизнесов этих ветеранов", — рассказал он.

Кроме того, ветеран может получить любое финансирование в рамках льготной государственной программы «5−7-9%». А еще клиент может податься на грант от МФО. Комбинация этих инструментов позволяет клиенту иметь доступ к финансированию", — говорит Юрий Войчак.

Фінансовий клуб По материалам:

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