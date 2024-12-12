Какой будет доходность депозитов в 2025 году — Finance.ua

Какой будет доходность депозитов в 2025 году Сегодня 14:02 — Кредит&Депозит

Какой будет доходность депозитов в 2025 году

Прогнозируется, что условия для снижения учетной ставки и ставки по 3-месячным вкладам на данный момент отсутствуют. Это значит, что доходность украинцев, вложивших средства на гривневые депозиты, почти не изменится.

Чего ждать от депозитов в 2025 году

Несмотря на увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, каких-то глобальных изменений по размещению средств на депозитах не предвидится.

Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

По словам банкира, между коммерческими банками продолжится период значительной конкуренции при новых вкладчиках.

Важно! В первые месяцы будущего года размер учетной ставки, как и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которых формируется доходность вкладов для граждан, вероятнее всего, останется без изменений, то есть это 13% и 15,5% соответственно.

«В ноябре и декабре текущего года фиксируется ускорение инфляции до 10%. По прогнозам Нацбанка, эта тенденция сохранится и в начале 2025 года. Именно поэтому отсутствуют экономические условия для снижения учетной ставки и ставки по 3-месячным депсертификатам», — говорит банкир.

В первом квартале 2025 года средние ставки по гривневым вкладам будут следующими:

Ультракороткие вклады со сроком размещения от 3 месяцев до 6 месяцев — 9,5% годовых,

Вклады на срок от 9 месяцев до 1 года — 11% годовых,

Вклады от 1 года до 2,5 лет — 13% годовых.

Обратите внимание! Количество новых вкладов может возрасти в первом квартале следующего года. Но их активность будет зависеть от факторов, таких как инфляция, ситуация на валютном рынке, объем финпомощи, объем валютных резервов страны и т. д.

Телеканал 24 По материалам:

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