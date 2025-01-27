В Минсоцполитики прокомментировали, как остановка помощи США повлияла на проекты социальной политики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минсоцполитики прокомментировали, как остановка помощи США повлияла на проекты социальной политики

Казна и Политика
17
В Минсоцполитики прокомментировали, как остановка помощи США повлияла на проекты социальной политики
В Минсоцполитики прокомментировали, как остановка помощи США повлияла на проекты социальной политики
Распоряжение президента США Дональда Трампа о прекращении иностранной помощи США на 90 дней пока не повлияло на социальную политику Украины.
Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время брифинга.
«Пока не очень [повлияла], потому что у нас есть большое количество договоренностей с партнерами из Европы, в частности с Великобританией, со Всемирным банком, где системно оказывается поддержка. Ну и эта остановка, она не касается крупных проектов, которые входят в бюджет, она касается поддержки общественного сектора», — отметила Жолнович.
Читайте также
Также, по словам министра, хоть некоторые проекты и финансируются США, но поддержка других партнеров компенсирует введенные ограничения.
«Во-первых, мы только выясняем, по каким подрядчикам условно будет остановлено финансирование, потому что оно только прекращено. Пока не критично», — подытожила министр.
Напомним, американские дипломаты просят, чтобы приказ госсекретаря США Марка Рубио о прекращении помощи иностранным государствам не касался Украины.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.