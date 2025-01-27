В Минсоцполитики прокомментировали, как остановка помощи США повлияла на проекты социальной политики — Finance.ua

В Минсоцполитики прокомментировали, как остановка помощи США повлияла на проекты социальной политики Сегодня 17:40 — Казна и Политика

В Минсоцполитики прокомментировали, как остановка помощи США повлияла на проекты социальной политики

Распоряжение президента США Дональда Трампа о прекращении иностранной помощи США на 90 дней пока не повлияло на социальную политику Украины.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время брифинга.

«Пока не очень [повлияла], потому что у нас есть большое количество договоренностей с партнерами из Европы, в частности с Великобританией, со Всемирным банком, где системно оказывается поддержка. Ну и эта остановка, она не касается крупных проектов, которые входят в бюджет, она касается поддержки общественного сектора», — отметила Жолнович.

Читайте также Приостановка помощи США другим странам на 90 дней: касается ли указ Украины

Также, по словам министра, хоть некоторые проекты и финансируются США, но поддержка других партнеров компенсирует введенные ограничения.

«Во-первых, мы только выясняем, по каким подрядчикам условно будет остановлено финансирование, потому что оно только прекращено. Пока не критично», — подытожила министр.

Напомним, американские дипломаты просят , чтобы приказ госсекретаря США Марка Рубио о прекращении помощи иностранным государствам не касался Украины.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.