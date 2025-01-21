Приостановка помощи США другим странам на 90 дней: касается ли указ Украины — Finance.ua

Приостановка помощи США другим странам на 90 дней: касается ли указ Украины Сегодня 16:01 — Казна и Политика

Приостановка помощи США другим странам на 90 дней: касается ли указ Украины

Подписанный президентом США Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить выделение всей американской внешней помощи на 90 дней.

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В Центре противодействия дезинформации при СНБО говорят, что на самом деле указ Трампа касается международной помощи в рамках программ развития, касающихся деятельности агентств ООН, миротворческих инициатив, программ поддержки беженцев и т. д.

Украина получает помощь от США в рамках программ Presidential Drawdown (PDA), Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) и Foreign Military Financing (FMF).

«Указ президента США этих программ не касается», — подчеркнули в ЦПД.

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В Defence Express также объясняют , что речь идет не обо всех видах помощи.

указе под названием «Оценка и переорганизация внешней помощи США» отмечено, что все государственные департаменты и агентства, отвечающие за программы помощи США по развитию (development assistance — оригинал на английском), должны приостановить новые обязательства и выплаты на 90 дней.

Издание отмечает, что программы помощи США по развитию — это отдельный вид помощи, который касается поддержки экономического, социального и политического развития государств и общества. В американской правительственной терминологии помощь Украине вооружением проходила как помощь в сфере безопасности (security assistance, оригинал на английском).

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«То есть формально на военную помощь для Украины указ Трампа не влияет. Но вполне может задеть какие-либо другие виды помощи. В частности, ту, которую получает Украина через USAID, в том числе восстановление поврежденной инфраструктуры», — отмечают в Defence Express.

hromadske По материалам:

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