Что USAID финансирует в Украине — Finance.ua

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Что USAID финансирует в Украине

Казна и Политика
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Что USAID финансирует в Украине
Что USAID финансирует в Украине
Американское агентство по международному развитию (USAID) в 2024 году выделило Украине почти втрое меньше средств, чем в 2023-м — 5,4 млрд против 16 млрд долларов. Основная часть финансирования была ориентирована на экономическое развитие страны.
Об этом пишет «Слово и дело».
Украина во время полномасштабной войны является самым большим получателем помощи от USAID. Но сейчас расходы на все проекты остановлены из-за решения Государственного департамента США заморозить финансирование почти всей внешней помощи.
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В 2021 году USAID потратила на помощь Украине всего 0,2 млрд долларов. Во время полномасштабной войны объем финансирования значительно вырос: 2022 год — 9 млрд долларов, 2023 год — 16 млрд долларов, 2024 год — 5,4 млрд долларов. Украина последние три года была самым большим получателем помощи.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
Средства USAID в основном тратятся на экономическое развитие страны. В 2022 году на это выделили 8,6 млрд долларов, в 2023 году — 14,6 млрд долларов, в 2024 году — 4,3 млрд долларов.
Есть также административные расходы на функционирование самой программы: 2022 год — 23,9 млн долларов, 2023 год — 30,6 млн, 2024 год — 53,3 млн долларов.
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В 2022 году средства USAID также тратили на:
  • гуманитарную помощь — 205,1 млн долларов;
  • демократию, права человека и управление — 132,4 млн;
  • здравоохранение — 24,4 млн;
  • мир и безопасность — 16 млн;
  • образование — миллион долларов.
В 2023 году на гуманитарную помощь выделили:
  • 1,1 млрд долларов на демократию;
  • права человека и управление — 196,8 млн;
  • на мир и безопасность — 66,8 млн;
  • на здравоохранение — 43,4 млн.
В прошлом году расходы USAID:
  • на гуманитарную помощь Украине составили 637 млн долларов;
  • на демократию, права человека и управление — 286,1 млн;
  • на здравоохранение — 57,2 млн;
  • на мир и безопасность — 22 млн;
  • на образование и социальные услуги — 20 млн.
Отметим, что перед полномасштабной войной больше всего средств USAID выделяла на сферу демократии и прав человека.
По материалам:
Слово і Діло
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