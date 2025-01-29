США разморозили часть иностранной помощи для проектов, «связанных со спасением жизни» — Finance.ua

США разморозили часть иностранной помощи для проектов, «связанных со спасением жизни» Сегодня 11:15 — Мир

США разморозили часть иностранной помощи для проектов, «связанных со спасением жизни»

Госдепартамент США решил временно продолжить финансирование гуманитарных программ, которые «спасают жизни».

Об этом сообщили The Washington Post Associted Press , ссылаясь на заявление, которое госсекретарь Марко Рубио направил 28 января нескольким таким проектам.

Рубио сделал исключение для проектов, обеспечивающих «основное жизненно важное лекарство, медицинские услуги, пищевые продукты, приют, средства к существованию».

При этом Госдепартамент не стал делать исключение для программ, связанных с абортами, гендерными программами, трансгендерным людям и «другой помощью, не связанной со спасением жизни».

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В сообщении Марко Рубио говорилось, что программы гуманитарной помощи, спасающие жизнь, могут продолжить работу или возобновить свою деятельность, если они ее приостановили. При этом, как отмечает The Washington Post, многие гуманитарные организации, получившие заявление Рубио, не поняли, могут ли продолжать работу.

Напомним, президент США Дональд Трамп 20 января запретил Агентству США по международному развитию (USAID) в течение 90 дней оказывать помощь другим странам — до тех пор, пока программы не проверят на соответствие внешней политике США. Госдепартамент США 24 января приостановил работу всех программ иностранной помощи, сделав исключение для военной помощи Израилю и Египту. После решения Госдепартамента многие зависящие от помощи США организации решили остановить работу.

Радіо Свобода По материалам:

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