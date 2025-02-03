Зеленский назвал размеры помощи от США, полученной Украиной — Finance.ua

Зеленский назвал размеры помощи от США, полученной Украиной Сегодня 19:01 — Казна и Политика

Зеленский назвал размеры помощи от США, полученной Украиной

Владимир Зеленский заявил, что Украина от США не получала 177 миллиардов долларов США на военную помощь. Реальное число гораздо меньше, чем заявляют некоторые американские политики. Речь идет о более чем 70 миллиардах долларов США оружием.

Об этом президент рассказал в интервью Associated Press

Зеленский рассказал, что от политиков в Соединенных Штатах слышал, что американцы «дали Украине 177 миллиардов долларов помощи», которую поддерживал Конгресс или разные организации — однако настоящее число совершенно отличается от заявленного.

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«Я как президент страны в войне вам говорю, мы получили более 75 миллиардов (долларов США). То есть 100 миллиардов из этих 177, или 200, говорят некоторые люди, мы не получали, и это важно. Потому что мы говорим о конкретных вещах. Мы получали это не деньгами, а оружием на 70 с чем-то миллиардов (военной помощи)», — объяснил глава государства.

Президент не исключает, что деньги могли пойти также на обучение, тренировку, дополнительный транспорт, гуманитарные и социальные программы, однако когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов в поддержку армии и тому подобное, это неправда.

«Я не знаю, где все эти деньги, может правда на бумаге, может есть сотни разных программ, мы не спорим, мы благодарны за все. Но как президент говорю, мы получили, я это фиксирую, более 70 миллиардов, и это большая помощь, но это не 200 миллиардов», — резюмировал Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что наше государство получает от США помощь для других институтов, в частности в рамках гуманитарных программ, которые были приостановлены.

В частности, говорится об энергетике, где наше государство от Соединенных Штатов получало 200 миллионов долларов, медицинскую программу, а также на установку современной американской техники для ускорения процесса пересечения границы гражданами на сумму в 100 миллионов долларов.

«То есть вот эти 300−400 миллионов (долларов США) — это то, что государство получило на эти программы. Я понимаю, и мы это закроем с европейцами или внутренним ресурсом, для меня это важно. И здесь я бы обратил внимание американской стороны, например, там, где есть ветеранские программы, медицинские, это не очень были большие деньги, но мне кажется, что такие программы важно поддерживать во время войны», — отметил глава государства.

В то же время, он подчеркнул, что эту помощь Украина не получала в бюджет, а это была прямая помощь нашим организациям от американских, и теперь эти программы остановлены.

«Пусть они (новое правительство США) их не проверяют, Украина никогда их (денег на эти виды помощи) не получала. Это прямые отношения одних гуманитарных организаций с другими, это важно для украинских организаций, но мы это (эти деньги) не получали», — заметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что есть еще большое количество других гуманитарных программ, о которых ему ничего не известно, кроме того, что они существуют. И, по словам Зеленского, наверняка президент Соединенных Штатов проведет аудит и скажет, что были еще какие-то миллиарды на помощь украинским организациям, но куда они шли, украинский лидер не знает.

Телеканал 24 По материалам:

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