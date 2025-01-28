В США приостановили программу для украинских беженцев U4U — Finance.ua
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В США приостановили программу для украинских беженцев U4U

Личные финансы
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В США приостановили программу для украинских беженцев U4U
В США приостановили программу для украинских беженцев U4U
В США объявили о приостановке работы программы для граждан Украины, которые из-за полномасштабной агрессии рф мигрируют в Штаты. Речь идет о программе United for Ukraine (U4U).
Об этом сообщила Служба гражданства и иммиграции США (USCIS).
Отмечается, что «приостанавливается прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке». Это объясняется исполнительным указом от 20 января «Защита наших границ».
В США приостановили программу для украинских беженцев U4U
Прием заявок заморожен до тех пор, пока USCIS не рассмотрит все запросы, которые уже были поданы.
Как пишет Голос Америки, 25 января издание The New York Times сообщило, что Министерство национальной безопасности США приостановило программу U4U, а заявки на убежище по этой программе пока рассматривать не будут. Газета ссылалась на директиву, содержащуюся в электронном письме, направленном высокопоставленным чиновником Службы гражданства и иммиграции США 23 января, с которой ознакомилась редакция.
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20 января президент США Дональд Трамп подписал указ «Защита наших границ». В нем, среди прочего, президент поручил министру внутренней безопасности откорректировать программы по предоставлению убежища людям, прибывающим в США, и остановить программы по предоставлению убежища, противоречащие политике США.

Справка Finance.ua:

  • Программа «Единение ради Украины» (United for Ukraine, U4U) позволяет гражданам Украины и их ближайшим родственникам, находящимся за пределами США, приехать в Штаты и временно находиться в стране в течение 2 лет.
  • Украинцы, участвующие в программе U4U, должны иметь спонсора в США, который соглашается предоставлять им финансовую поддержку во время их пребывания в Штатах.
  • Первым шагом в процессе «Единения ради Украины» является подача спонсором из США заявления по форме I-134А «Онлайн-запрос на участие в программе в качестве спонсора и право на финансовую поддержку» в USCIS. Затем правительство США проверит спонсора, чтобы убедиться, что он в состоянии финансово поддерживать человека, которого соглашается спонсировать.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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