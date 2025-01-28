В США пригрозили санкциям странам, которые откажутся принимать своих мигрантов — Finance.ua

В США пригрозили санкциям странам, которые откажутся принимать своих мигрантов Сегодня 09:14 — Мир

В США пригрозили санкциям странам, которые откажутся принимать своих мигрантов

США готовы ввести санкции против стран, которые будут отказываться принимать назад своих граждан, нелегально находящихся в Америке.

Об этом написал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети Х.

«Колумбия и все страны должны быть начеку — Конгресс полностью готов ввести санкции и другие меры против тех, кто не сотрудничает в полном объеме или не выполняет требования принять своих граждан, нелегально находящихся на территории США», — написал Джонсон.

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Он отметил, что президент США Дональд Трамп ставит Америку «на первое место, как и обещал, и Конгресс будет внедрять политику, которая укрепит его повестку дня».

Напомним, в воскресенье, 26 января, президент Колумбии Густаво Петро заблокировал посадку двух американских военных самолетов в стране, в которых находились депортированные мигранты из США. В ответ Трамп ввел ряд ограничений и санкций против страны.

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Визовый отдел посольства США в Колумбии закрылся и приостановил обработку виз. Это произошло после того, как колумбийский президент Густаво Петро отказался принять два рейса с мигрантами из Штатов.

Впоследствии в Белом доме заявили, что Колумбия согласилась на «неограниченный прием» иммигрантов, нелегально въехавших в США из Колумбии, и что президент Дональд Трамп не будет взимать со страны 25% пошлины, «если Колумбия не выполнит это соглашение».

УНН По материалам:

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