В США пригрозили санкциям странам, которые откажутся принимать своих мигрантов — Finance.ua
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В США пригрозили санкциям странам, которые откажутся принимать своих мигрантов

Мир
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В США пригрозили санкциям странам, которые откажутся принимать своих мигрантов
В США пригрозили санкциям странам, которые откажутся принимать своих мигрантов
США готовы ввести санкции против стран, которые будут отказываться принимать назад своих граждан, нелегально находящихся в Америке.
Об этом написал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети Х.
«Колумбия и все страны должны быть начеку — Конгресс полностью готов ввести санкции и другие меры против тех, кто не сотрудничает в полном объеме или не выполняет требования принять своих граждан, нелегально находящихся на территории США», — написал Джонсон.
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Он отметил, что президент США Дональд Трамп ставит Америку «на первое место, как и обещал, и Конгресс будет внедрять политику, которая укрепит его повестку дня».
Напомним, в воскресенье, 26 января, президент Колумбии Густаво Петро заблокировал посадку двух американских военных самолетов в стране, в которых находились депортированные мигранты из США. В ответ Трамп ввел ряд ограничений и санкций против страны.
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Визовый отдел посольства США в Колумбии закрылся и приостановил обработку виз. Это произошло после того, как колумбийский президент Густаво Петро отказался принять два рейса с мигрантами из Штатов.
Впоследствии в Белом доме заявили, что Колумбия согласилась на «неограниченный прием» иммигрантов, нелегально въехавших в США из Колумбии, и что президент Дональд Трамп не будет взимать со страны 25% пошлины, «если Колумбия не выполнит это соглашение».
По материалам:
УНН
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