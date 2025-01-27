Министры ЕС поддержали продление санкций против россии — Finance.ua
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Министры ЕС поддержали продление санкций против россии

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Министры ЕС поддержали продление санкций против россии
Министры ЕС поддержали продление санкций против россии
Главы Министерств иностранных дел (МИД) стран Европейского союза (ЕС) поддержали продление санкций против российской федерации.
Об этом сообщает Twitter-аккаунт высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
«Европа выполняет: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против россии», — написала Каллас.
Она добавила, что санкции против россии продолжат лишать москву доходов для финансирования полномасштабной войны, и отметила, что враг должен заплатить за ущерб, который наносит.
После полномасштабного вторжения Запад ввел санкции, направленные на изоляцию россии и ослабление ее экономического и военного потенциала.
Санкции охватывали широкий спектр мер: от финансовых ограничений, таких как отключение российских банков от системы SWIFT до запрета экспорта высокотехнологичных товаров, включая микрочипы, авиационное оборудование и передовые технологии. Кроме того, были введены персональные санкции против чиновников, олигархов и компаний, связанных с режимом диктатора владимира путина.
На прошлой неделе Венгрия пыталась шантажировать ЕС, угрожая заблокировать решение о продлении санкций против россии. Как пишет Politico, Будапешт в последний момент все же согласился одобрить решение.
По материалам:
РБК-Україна
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