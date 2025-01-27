Министры ЕС поддержали продление санкций против россии — Finance.ua

Министры ЕС поддержали продление санкций против россии Сегодня 14:45

Министры ЕС поддержали продление санкций против россии

Главы Министерств иностранных дел (МИД) стран Европейского союза (ЕС) поддержали продление санкций против российской федерации.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

«Европа выполняет: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против россии», — написала Каллас.

Она добавила, что санкции против россии продолжат лишать москву доходов для финансирования полномасштабной войны, и отметила, что враг должен заплатить за ущерб, который наносит.

После полномасштабного вторжения Запад ввел санкции, направленные на изоляцию россии и ослабление ее экономического и военного потенциала.

Санкции охватывали широкий спектр мер: от финансовых ограничений, таких как отключение российских банков от системы SWIFT до запрета экспорта высокотехнологичных товаров, включая микрочипы, авиационное оборудование и передовые технологии. Кроме того, были введены персональные санкции против чиновников, олигархов и компаний, связанных с режимом диктатора владимира путина.

На прошлой неделе Венгрия пыталась шантажировать ЕС, угрожая заблокировать решение о продлении санкций против россии. Как пишет Politico, Будапешт в последний момент все же согласился одобрить решение.

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