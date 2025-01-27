Аналитики Goldman объяснили, почему санкции США не остановили торговлю нефтью с рф — Finance.ua

Аналитики Goldman объяснили, почему санкции США не остановили торговлю нефтью с рф Сегодня 10:44

Аналитики Goldman Sachs Group Inc полагают, что масштабные санкции США против российской нефтяной промышленности вряд ли станут «большим ударом» по добыче. Дело в том, что рост фрахтовых ставок и дешевая нефть поддерживают торговлю.

Издание Bloomberg отметило, что рост сборов стимулирует несанкционированные суда перевозить российскую нефть, заполняя пробел, оставленный танкерами из черного списка. Углубляющийся дисконт на нефть ESPO также создает сильные стимулы для чувствительных к ценам трейдеров и нефтепереработчиков продолжать закупки.

После введения администрацией Байдена последнего пакета санкций доходы россии от продажи нефти несколько выросли, и западные политики, как ожидается, будут уделять первостепенное внимание максимизации скидок, а не сокращению объемов, считают в Goldman. Общий объем экспорта остается «достаточно стабильным».

«Неопределенность относительно влияния санкций высока, особенно потому, что некоторые операции по сворачиванию санкций разрешены до 12 марта», — пишут аналитики в записке.

10 января США объявили новый масштабный пакет санкций против россии, направленный против российского нефтяного экспорта. Под удар в том числе попали более 180 нефтяных танкеров «теневого флота», две крупные нефтяные компании россии и компании, страховавшие эти танкеры.

По оценке издания Bloomberg, этот санкционный пакет оказался едва ли не самым мощным за все время и может нанести ущерб экспорту российской нефти сильнее, чем все предыдущие санкции вместе взятые.

УНІАН По материалам:

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