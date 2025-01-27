Аналитики Goldman объяснили, почему санкции США не остановили торговлю нефтью с рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитики Goldman объяснили, почему санкции США не остановили торговлю нефтью с рф

39
Аналитики Goldman Sachs Group Inc полагают, что масштабные санкции США против российской нефтяной промышленности вряд ли станут «большим ударом» по добыче. Дело в том, что рост фрахтовых ставок и дешевая нефть поддерживают торговлю.
Издание Bloomberg отметило, что рост сборов стимулирует несанкционированные суда перевозить российскую нефть, заполняя пробел, оставленный танкерами из черного списка. Углубляющийся дисконт на нефть ESPO также создает сильные стимулы для чувствительных к ценам трейдеров и нефтепереработчиков продолжать закупки.
После введения администрацией Байдена последнего пакета санкций доходы россии от продажи нефти несколько выросли, и западные политики, как ожидается, будут уделять первостепенное внимание максимизации скидок, а не сокращению объемов, считают в Goldman. Общий объем экспорта остается «достаточно стабильным».
«Неопределенность относительно влияния санкций высока, особенно потому, что некоторые операции по сворачиванию санкций разрешены до 12 марта», — пишут аналитики в записке.
10 января США объявили новый масштабный пакет санкций против россии, направленный против российского нефтяного экспорта. Под удар в том числе попали более 180 нефтяных танкеров «теневого флота», две крупные нефтяные компании россии и компании, страховавшие эти танкеры.
По оценке издания Bloomberg, этот санкционный пакет оказался едва ли не самым мощным за все время и может нанести ущерб экспорту российской нефти сильнее, чем все предыдущие санкции вместе взятые.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.