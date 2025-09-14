0 800 307 555
ру
Мировые продажи электромобилей в июле установили рекорд

Технологии&Авто
14
В июле 2025 года мировые продажи электромобилей достигли нового рекорда. Было зарегистрировано 1,6 млн. электрических моделей. Это рост на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи батарейных электромобилей (BEV) выросли на 31%, тогда как гибриды — всего на 2%.
Об этом сообщает Autoporady.
В значительной степени мировой рынок электромобилей стимулирует Китай, где BEV преуспевает. В июле электромобили составили 26% от общих продаж автомобилей в стране.
Среди производителей продолжает лидировать BYD, почти втрое опередив продажи занявшей второе место Tesla. Третье место удерживает Geely.
Абсолютным лидером среди моделей стала Tesla Model Y, которая показала рост на 11% и достигла 89 тысяч регистраций.
В то же время, продажи Tesla Model 3 уменьшились на 14%. Успех также имели китайские модели, такие как BYD Song, Geely Xingyuan и BYD Qin Plus.
По материалам:
Главком
Авто
