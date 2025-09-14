Представлен самый быстрый Porsche 911 в истории (фото) 14.09.2025, 00:03 — Технологии&Авто

Компания Porsche представила обновленный спорткар 911 Turbo S. Модель стала еще мощнее и быстрее предшественника.

Информацию об автомобиле раскрыли на официальном сайте бренда.

Обновленный Porsche 911 Turbo S внешне можно узнать по новому кузовному обвесу с активными воздухозаборниками в переднем бампере. Также спорткар получил улучшенные фары.

Сзади расположены обновленные фонари, измененное антикрыло и новый бампер с выхлопными трубами необычной формы.

Главное изменение по сравнению с предшественником скрывается внутри. Обновленный Porsche 911 Turbo S оснащен гибридной силовой установкой T-Hybrid.

Новый Porsche 911 Turbo S получил 3,6-литровый оппозитный двигатель, дополненный двумя электрическими турбонагнетателями и электромотором суммарной мощностью 711 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 322 км/ч.

Снаряженная масса обновленного Porsche 911 Turbo S составляет 1736 кг. Это всего на 85 кг больше, чем у предшественника, не оснащенного гибридной силовой установкой.

Также спорткар получил улучшенные тормоза и доработанную подвеску. Благодаря этому модель стала еще быстрее гоночного трека. В частности, обновленный Porsche 911 Turbo S проехал круг на знаменитом Нюрбургринге Нордшляйфе всего за 7:03.92.

Как пишет Motor1, начальная стоимость купе Porsche 911 Turbo S составляет 272 650 долларов. За кабриолет придется заплатить от 286 650 долларов без учета опций.

УНІАН По материалам:

