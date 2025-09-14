Китайская компания Xpeng отзывает большинство своих электромобилей P7+ из-за проблемы с рулем
Китайская компания Xpeng отзывает почти 47,5 тысячи электроседанов P7+. Это примерно 70% всех проданных автомобилей. В них нашли неисправность в проводке датчика, из-за которой может отказать рулевое управление.
Об этом пишет Bloombeg.
«Китайский производитель электромобилей Xpeng Inc. отзывает 47 490 своих седанов P7+, что повлияет по меньшей мере на 70% клиентов, которые купили один из них, из-за проблем с рулевым управлением, которые создают риски для безопасности», — пишет издание.
В заявлении Государственной администрации по регулированию рынка Китая говорится, что на некоторых автомобилях, выпущенных в период с 20 августа прошлого года по 27 апреля текущего, может загореться индикатор неисправности рулевого управления, а затем возникнуть сбой рулевого управления из-за дефекта в жгуте проводов датчика.
Этот отзыв стал серьезным ударом по новой популярной модели производителя.
По состоянию на июль компания поставила 67 тысяч седанов P7+ с момента их выхода в конце прошлого года.
Xpeng сообщает, что все дефектные детали в отозванных автомобилях будут заменены бесплатно.
