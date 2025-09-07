Xiaomi отзывает 146 тыс. повербанков Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Компания Xiaomi отзывает партию своих зарядных устройств в Китае. Речь идет о более чем 146 тыс. повербанков PB2030MI.

Об этом сообщает NotebookCheck.

По словам компании, такой отзыв связан с высокими рисками безопасности пользователей.

Под угрозой находятся повербанки мощностью 33 Вт и емкостью 20 тыс. мАч, которые выпускались с августа 2024 по сентябрь 2024-го.

Какие именно риски содержит повербанк Xiaomi PB2030MI, в компании не рассказали, однако вероятно, что у них проблемы с аккумулятором, который может загореться или взорваться в руках пользователей.

Xiaomi также не сообщили, как действовать пользователям таких повербанков в других странах.

