Xiaomi отзывает 146 тыс. повербанков
Компания Xiaomi отзывает партию своих зарядных устройств в Китае. Речь идет о более чем 146 тыс. повербанков PB2030MI.
Об этом сообщает NotebookCheck.
По словам компании, такой отзыв связан с высокими рисками безопасности пользователей.
Под угрозой находятся повербанки мощностью 33 Вт и емкостью 20 тыс. мАч, которые выпускались с августа 2024 по сентябрь 2024-го.
Какие именно риски содержит повербанк Xiaomi PB2030MI, в компании не рассказали, однако вероятно, что у них проблемы с аккумулятором, который может загореться или взорваться в руках пользователей.
Xiaomi также не сообщили, как действовать пользователям таких повербанков в других странах.
