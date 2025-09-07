0 800 307 555
Tesla представила новую Model Y Performance (фото, видео)

Tesla анонсировала новую версию электрокроссовера Model Y Performance в Европе. Спортивная модификация получила адаптивную подвеску, больший центральный экран и повышенную производительность.
Об этом сообщает InsideEVs.
Model Y Performance оснащен двумя электродвигателями и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч.
Автономность по циклу WLTP составляет 580 км, что всего на 6 км меньше версии Long Range AWD. Также по сравнению с Long Range AWD Performance достигает 100 км/ч на 1,3 секунды быстрее и имеет на 49 км/ч большую максимальную скорость.
Клиренс этой модели составляет 151 мм, то есть на 16 мм меньше, чем у версии Long Range AWD. Вес — 2033 кг, что на 36 кг больше, чем у стандартной двухмоторной версии.
Адаптивная подвеска меняет жесткость в зависимости от дорожных условий и стиля вождения и поддерживает несколько режимов управляемости, в то время как другие версии Model Y используют демпферы с фиксированной характеристикой.
Экстерьер спортивной версии получил более агрессивный обвес, задний спойлер и 21-дюймовые диски Arachnid 2.0 — самые большие среди доступных для Model Y.
Салон модели оснащен 16-дюймовым Ultra HD экраном (вместо 15,4 дюйма у других версий), спортивными передними сиденьями с электрической регулировкой, подогревом и вентиляцией, карбоновыми вставками и 16-колонной аудиосистемой.
Сидения имеют дополнительное удлинение для бедер, а центральный экран поддерживает новые функции отображения информации об авто и медиа.
Первые европейские поставки Model Y Performance начнутся в сентябре. Базовая цена — €61 990, что на €9 000 больше Long Range AWD. Информации о старте продаж в США пока нет.
По материалам:
mezha.media
