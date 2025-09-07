0 800 307 555
ру
Volkswagen готовит самый мощный Golf R с мотором от Audi RS3 (фото)

Volkswagen разрабатывает специальную юбилейную версию Golf R, которая впервые получит пятицилиндровый турбодвигатель Audi RS3.
Об этом сообщает Autocar.
Модель должна дебютировать в 2027 году и станет своеобразным финальным аккордом для бензиновых Golf перед переходом линейки на электрификацию.
Новый Golf R получит 2,5-литровый пятицилиндровый агрегат EA855, устанавливаемый на Audi RS3. Этот мотор выдает 394 л.с. и 480 Нм крутящего момента, что значительно больше 333-версии Golf R с двухлитровым четырехцилиндровым двигателем EA888 на 328 л.с. и 400 Нм.
Благодаря этому ожидается, что пятицилиндровый Golf станет самым быстрым в истории модели, ведь RS3 с таким мотором разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, в то время как Golf R 333 потребует 4,6 секунды.
Вес автомобиля вырастет примерно на 25 кг по сравнению с нынешним Golf R (1545 кг), ведь RS3 с таким двигателем весит около 1570 кг.
Чтобы минимизировать прирост массы, Volkswagen планирует использовать кованые алюминиевые диски Warmenau и полусликовую резину Bridgestone Potenza Race.
Также ожидаются более широкие колеи, перенастроенное ПО и усиленные тормоза: если у Golf R 333 установлены 357-миллиметровые стальные диски, то RS3 имеет 380-миллиметровые карбоново-керамические.
Чтобы сохранить двигатель после введения экологических норм Euro 7 в ноябре 2026 года, Audi планирует модернизировать его аппаратную часть: новый сажевый фильтр, более чувствительные датчики NOx, обновленную карту впрыска и катализаторы с более высокой плотностью ячеек.
Премьера состоится в 2026 году, а старт продаж запланирован на 2027-й — в год 25-летия линейки Volkswagen R. Эта модель станет последним «чистым» бензиновым Golf.
Параллельно компания представит первый полный гибрид Golf, а в конце десятилетия ожидается дебют полностью электрической версии.
По материалам:
Корреспондент.net
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
