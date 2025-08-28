Volkswagen представил второе поколение T-Roc с гибридной версией — Finance.ua
Volkswagen представил второе поколение T-Roc с гибридной версией

Технологии&Авто
22
Volkswagen представил второе поколение T-Roc с гибридной версией
Volkswagen представил второе поколение T-Roc с гибридной версией
Volkswagen представил второе поколение кроссовера T-Roc, спустя восемь лет после дебюта оригинальной модели. Новый T-Roc получил увеличенный кузов, обновленный интерьер с современными техническими функциями и впервые в истории VW Group — полноценный гибридный вариант.
Внешний вид модели выдержан в эволюционном ключе: привычные пропорции кузова дополнены более агрессивной позицией и элементами, вдохновленными дизайном электромобилей семейства ID. Фронтальная часть лишилась традиционной решетки радиатора, ее заменили светодиодной панелью полной ширины, соединяющей фары с подсвеченной эмблемой. Спортивные бамперы и скрытая пластина заноса добавляют динамики.
Профиль кроссовера подчеркнуто «хоккейной» линией крыши и мощной C-стойкой, скульптурные крылья и колеса диаметром до 20 дюймов делают образ более современным. Сзади покатое стекло и светодиодные фонари создают ощущение купе-внедорожника. Улучшенная аэродинамика на 10% обеспечивает коэффициент лобового сопротивления 0,29.
Линейка включает в себя базовый T-Roc, среднюю комплектацию Life и топовые версии Style и R-Line, последняя из которых отличается агрессивными бамперами, задним диффузором и пакетом Black Style с темными акцентами. Цветовая гамма насчитывает шесть оттенков с возможностью комбинирования с черной крышей.
Размеры нового T-Roc увеличились: длина достигла 4373 мм, колесная база — 2631 мм. Это позволило модели занять промежуточное место между компактными Taigo и T-Cross и большими Tiguan и Tayron.
По материалам:
MMR
Авто
