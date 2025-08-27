Чем грозит несвоевременная замена антифриза в авто — Finance.ua

Чем грозит несвоевременная замена антифриза в авто
Украинским водителям напоминают о важности своевременной замены антифриза. Хотя многие автомобилисты считают охлаждающую жидкость «вечной» и откладывают ее обновление на годы, такая небрежность может обернуться серьезными проблемами с двигателем.
Антифриз выполняет важные функции: защищает металл от ржавчины, отводит тепло и не дает системе замерзнуть. Однако с течением времени присадки в жидкости истощаются, и она превращается в агрессивную грязь, которая может повредить двигатель.
Сроки замены зависят от модели автомобиля. В некоторых случаях обновлять жидкость нужно через год или после 25 тысяч километров, а некоторые производители позволяют эксплуатировать ее до пяти лет или 250 тысяч километров.
Игнорирование этих рекомендаций чревато засорением узких каналов в радиаторе и блоке цилиндров, что приводит к перегреву двигателя и даже его заклиниванию.
Страхование для поездки ✍️
Поделиться новостью
Также по теме
Чем грозит несвоевременная замена антифриза в авто
Европейские почтовые службы приостанавливают отправку посылок в США из-за тарифов
Сколько населения в мире имеет доступ к 5G (инфографика)
Google глобально расширяет режим ИИ и добавляет новые функции
Почему не стоит заливать премиум-бензин в обычный двигатель
5 корейских кроссоверов, которые очень быстро ржавеют