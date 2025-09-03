Volkswagen готовит новый электрический кроссовер (концепт) — Finance.ua

Volkswagen готовит новый электрический кроссовер (концепт) Сегодня 04:36 — Технологии&Авто

Volkswagen готовит новый электрический кроссовер (концепт)

Компания Volkswagen на своих страницах в соцсетях опубликовала несколько официальных изображений будущей новинки. Ее название производитель пока решил оставить в секрете, но рассказал, что дебют предвестника модели состоится 7 сентября 2025 года, а живая премьера пройдет в рамках автосалона в Мюнхене.

Но у компании ранее уже анонсировали соответствующий кроссовер. Его ближайшим «родственником» станет пятидверный хэтчбек Volkswagen ID.2, который по плану должен выйти на рынок в 2026 году, правда, серийный вариант этой будущей новинки пока не представлен.

Судя по новым эскизам, у концептуального Volkswagen будут чёрные стойки крыши и чёрные традиционные наружные зеркала, расширенные колесные арки, рейлинги на крыше и спойлер в верхней части двери багажника.

Главная оптика выполнена в виде единого элемента, фары соединены достаточно широкой полосой, в центре которой размещается подсвеченный логотип бренда. Ожидается, что кроссовер окажется немного больше по сравнению с концептуальным хэтчбеком ID.2all.

Информация о технике новинки появится позже, но известно, что перед нами прототип электромобиля. Шоу-кар, показанный в 2023 году, оснащен единственным 226-сильным электромотором, расположенным на передней оси. По предварительным данным, модели на выбор предложат тяговые батареи емкостью 38 и 56 кВт*ч.

Autogeek

