В Японии дебютировал новый Toyota Aqua 2026 (фото, видео)

Гибрид Toyota Aqua прошел фейслифтинг и претерпел существенные изменения. Он уже поступил в продажу в Японии по цене от 2 486 000 до 3 022 800 иен ($16 900 — 20 600).

Об авто рассказали на официальном сайте Toyota.

Хэтчбек Aqua можно назвать младшим братом Toyota Prius. В некоторых странах модель даже продавали под названием Toyota Prius C. Хэтчбек построен на платформе Toyota Yaris.

Новая Toyota Aqua 2026 года получила переднюю часть в духе Prius с выраженным «носом» и тоненькими диодными фарами. Кроме того, заменили бамперы и фонари.

За доплату предлагают тюнинг-кит от ателье Modellista с обвесом и оригинальными колесными дисками.

В салоне установили новый цифровой щиток приборов и улучшенный 10,5-дюймовый тачскрин, а также заменили блок переключателей климат-контроля. Кроме того, появился электронный «ручник».

Гибридная установка Aqua также знакома по Toyota Yaris. 1,5-литровая бензиновая четвёрка и электромотор суммарно развивают 116 л. с. Средний расход горючего составляет 2,8 л/100 км. В качестве опции доступен полный привод.

