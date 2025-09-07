Toyota фиксирует рекордные продажи автомобилей 07.09.2025, 00:06 — Технологии&Авто

Toyota фиксирует рекордные продажи автомобилей

В июле компания Toyota Motor Corp. снова обновила рекорд по производству и продажам автомобилей, продлив успешную серию уже седьмой месяц подряд.

Об этом сообщает Аutoconsulting.ua.

Где наибольший рост

Спрос в США и Китае остается высоким, несмотря на торговые противоречия в мире.

Читайте также Toyota выпустила новую версию Vios (фото)

Общие продажи Toyota, включая дочерние компании Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd., выросли на 4% по сравнению с прошлым годом и составили 963 796 автомобилей. В Японии продажи снизились на 2%, на других же рынках выросли на 6%.

Особенно сильные результаты в Северной Америке: продажи брендов Toyota и Lexus подскочили на 20% благодаря спросу на пикапы, внедорожники и гибриды. В Китае продажи выросли на 5,7%.

Производство компании тоже увеличилось. В июле оно выросло на 2,6% и составило 947 943 автомобиля, при этом падение на внутреннем рынке компенсировали показатели за границей.

2025 стал для Toyota особенно удачным из-за высокого спроса на гибридные авто и спешку покупателей приобрести машины до введения пошлин администрацией Дональда Трампа.

Теперь японские автомобили при импорте в США облагаются 15% пошлиной. Это меньше, чем предыдущие 25%, но все равно серьезный удар для автопроизводителей.

Прогноз прибыли компании

В начале августа Toyota снизила прогноз прибыли на год, предупредив, что тарифы могут стоить компании 1,4 трлн иен (9,5 млрд долларов США).

Теперь ожидаемая операционная прибыль составляет 3,2 трлн иен за финансовый год, который завершится в марте 2026-го, вместо предыдущего прогноза в 3,8 трлн.

Читайте также Toyota выпустит электрический Highlander

Для сравнения, другие японские производители в июле показали худшие результаты. Honda Motor Co. зафиксировала падение продаж на 7,6% (до 279727 авто) и снижение производства на 7%.

У Nissan Motor Co. продажи, наоборот, немного выросли — на 0,5% (до 262 745 авто), впервые за 16 месяцев удалось избежать падения благодаря резкому росту спроса на электромобиль N7 в Китае (+22%).

Несмотря на успехи, Toyota и другие японские бренды сталкиваются с ужесточением конкуренции от производителей электрокаров — прежде всего BYD и Tesla.

В Украине Toyota также много месяцев демонстрирует лидерские позиции, подтверждая титул № 1 на украинском рынке.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.