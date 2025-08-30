Toyota показала недорогой спортивный седан (фото, видео) — Finance.ua

Toyota показала недорогой спортивный седан (фото, видео)
Представлен компактный седан Toyota Yaris Ativ GR Sport. Недорогая модель отличается ярким дизайном и тратит всего 3,4 л на 100 км. Версия GR Sport пополнила линейку Toyota Yaris Ativ и поступает в продажу по цене от 23 800 долларов.
Ее подробности раскрыли на официальном сайте Toyota.
4,4-метровый автомобиль Toyota Yaris Ativ — младший брат Corolla. Вариант GR Sport имеет более выразительный дизайн с более агрессивной передней частью, обвесом, диффузором и задним спойлером. Кроме того, установлены 17-дюймовые диски.
Во внутренней отделке использовали искусственную кожу и алькантару с алыми вставками. На кузове и салоне появились логотипы GR Sport.
Комплектацию расширили, и она включает климат-контроль, 10,1-дюймовый тачскрин, акустику Pioneer и набор систем безопасности.
Седан Toyota Yaris GR Sport получил новую гибридную установку, которую уже монтируют на хэтчбек Yaris и кроссовер Yaris Cross. 1,5-литровая бензиновая четвёрка и электромотор вместе развивают 111 л. с., а расход горючего составляет 3,4 л на 100 км.
К тому же новый Toyota Yaris Ativ GR Sport имеет доработанную ходовую. Ему перенастроили рулевое управление и подвеску, а также установили новые стабилизаторы.
