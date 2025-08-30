Toyota выпустила новую версию Vios (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota выпустила новую версию Vios (фото)

Технологии&Авто
7
Toyota выпустила новую версию Vios (фото)
Toyota выпустила новую версию Vios (фото)
Компания Toyota обновила свой самый маленький седан Vios, предложив в Тайланде новую версию с гибридной силовой установкой. Она предлагается в двух комплектациях — стандартной Premium и спортивной GR Sport.
Новинка дебютирует с гибридной установкой, заимствованной у моделей Yaris и Yaris Cross.
Она совмещает 1,5-литровый бензиновый двигатель на 90 л. с электромотором мощностью 79 л.с., которые вместе выдают 110 л.с. на переднюю ось. Аккумулятор — литий-ионный на 0,7 кВт·ч. По данным производителя, средний расход горючего составляет всего 3,4 л/100 км.
Toyota выпустила новую версию Vios (фото)
В спортивной модификации автомобиль получил более агрессивный дизайн с переделанным передним бампером, увеличенными воздухозаборниками, боковыми спойлерами, диффузором и небольшим черным спойлером на крышке багажника.
Toyota выпустила новую версию Vios (фото)
Дополнительно инсталлируются 17-дюймовые легкосплавные диски, темная крыша и зеркала, также фирменные эмблемы GR.
В салоне использована черная экокожа с контрастным серым швом и логотипами GR, мультимедийную систему с 10,1-дюймовым экраном дополняет премиальная акустика Pioneer, беспроводная зарядка, климат-контроль, подсветка салона и пакет систем безопасности Toyota Safety Sense.
Toyota выпустила новую версию Vios (фото)
Особое внимание в GR Sport уделили управляемости: перенастроены подвеска и рулевое управление, добавлены передний и задний стабилизаторы.
Toyota выпустила новую версию Vios (фото)
Исполнение Premium имеет более сдержанный внешний вид с 16-дюймовыми колесами. Для тех, кто предпочитает традиционный вариант, предлагается 1,2-литровый бензиновый двигатель на 93 л.с., но исполнение GR Sport доступно только в гибридной версии.
В Таиланде, где производят модель, Vios стал самым доступным гибридом Toyota. Цены начинаются от $22200 за версию Premium и от $23800 за GR Sport. Бензиновая версия чуть дешевле $17000.
Модель планируют экспортировать еще в 23 страны, преимущественно в Юго-Восточную Азию, где компактные и экономичные седаны пользуются стабильным спросом.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems