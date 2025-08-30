Toyota выпустила новую версию Vios (фото) — Finance.ua

Toyota выпустила новую версию Vios (фото) 30.08.2025, 02:10 — Технологии&Авто

Компания Toyota обновила свой самый маленький седан Vios, предложив в Тайланде новую версию с гибридной силовой установкой. Она предлагается в двух комплектациях — стандартной Premium и спортивной GR Sport.

Новинка дебютирует с гибридной установкой, заимствованной у моделей Yaris и Yaris Cross.

Она совмещает 1,5-литровый бензиновый двигатель на 90 л. с электромотором мощностью 79 л.с., которые вместе выдают 110 л.с. на переднюю ось. Аккумулятор — литий-ионный на 0,7 кВт·ч. По данным производителя, средний расход горючего составляет всего 3,4 л/100 км.

В спортивной модификации автомобиль получил более агрессивный дизайн с переделанным передним бампером, увеличенными воздухозаборниками, боковыми спойлерами, диффузором и небольшим черным спойлером на крышке багажника.

Дополнительно инсталлируются 17-дюймовые легкосплавные диски, темная крыша и зеркала, также фирменные эмблемы GR.

В салоне использована черная экокожа с контрастным серым швом и логотипами GR, мультимедийную систему с 10,1-дюймовым экраном дополняет премиальная акустика Pioneer, беспроводная зарядка, климат-контроль, подсветка салона и пакет систем безопасности Toyota Safety Sense.

Особое внимание в GR Sport уделили управляемости: перенастроены подвеска и рулевое управление, добавлены передний и задний стабилизаторы.

Исполнение Premium имеет более сдержанный внешний вид с 16-дюймовыми колесами. Для тех, кто предпочитает традиционный вариант, предлагается 1,2-литровый бензиновый двигатель на 93 л.с., но исполнение GR Sport доступно только в гибридной версии.

В Таиланде, где производят модель, Vios стал самым доступным гибридом Toyota. Цены начинаются от $22200 за версию Premium и от $23800 за GR Sport. Бензиновая версия чуть дешевле $17000.

Модель планируют экспортировать еще в 23 страны, преимущественно в Юго-Восточную Азию, где компактные и экономичные седаны пользуются стабильным спросом.

