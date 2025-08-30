В Китае определили самый безопасный автомобиль — Finance.ua

В Китае определили самый безопасный автомобиль Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

В Китае определили самый безопасный автомобиль

Полноразмерный SUV на новой энергии Aito M 8 от Huawei и Seres стал самым безопасным автомобилем в Китае, набрав 93,7% в тесте на безопасность и столкновение C-NCAP.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Он получил оценку «пять звезд+», превзойдя Xiaomi SU7 и другие автомобили, оцененные по стандарту безопасности 2024 года.

C-NCAP оценила базовую модель Aito M 8 EREV с 6 сиденьями внутри.

Эта версия оснащена аккумуляторной батареей LFP емкостью 37 кВтч от CATL и датчиком LiDAR на крыше. Ее розничная цена в Китае составляет $51530.

В ТОП-5 самых безопасных авто по версии C-NCAP попали:

Xiaomi SU7 — 93.5%

Zeekr Mix — 91.8%

Mazda EZ-6 — 90.8%

Li Auto L6 — 90.5%

