В Китае определили самый безопасный автомобиль — Finance.ua

В Китае определили самый безопасный автомобиль
Полноразмерный SUV на новой энергии Aito M8 от Huawei и Seres стал самым безопасным автомобилем в Китае, набрав 93,7% в тесте на безопасность и столкновение C-NCAP.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Он получил оценку «пять звезд+», превзойдя Xiaomi SU7 и другие автомобили, оцененные по стандарту безопасности 2024 года.
C-NCAP оценила базовую модель Aito M8 EREV с 6 сиденьями внутри.
Эта версия оснащена аккумуляторной батареей LFP емкостью 37 кВтч от CATL и датчиком LiDAR на крыше. Ее розничная цена в Китае составляет $51530.
В ТОП-5 самых безопасных авто по версии C-NCAP попали:
- Xiaomi SU7 — 93.5%
- Zeekr Mix — 91.8%
- Mazda EZ-6 — 90.8%
- Li Auto L6 — 90.5%
Поделиться новостью
Также по теме