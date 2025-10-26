Что означает отметка 64.70 в водительском удостоверении: объяснение МВД
При получении первого водительского удостоверения, которое выдается на 2 года, можно заметить в 12 графе документа загадочную отметку 64.70.
В Главном сервисном центре МВД объясняют, что означает эта отметка.
Что означает отметка 64.70
Специалисты отмечают, что цифры имеют четкое значение. В частности, 64 — это код, означающий ограничение максимальной скорости движения для водителя, а 70 указывает на сам предел — не более 70 км/ч.
То есть отметка 64.70 указывает на то, что водитель имеет стаж менее двух лет и должен соблюдать ограничение скорости до 70 км/ч.
Зачем нужна эта отметка
Отметка помогает повысить безопасность на дорогах, позволяет правоохранителям быстро определить водительский стаж и является частью гармонизации украинских удостоверений с европейскими стандартами.
Код 64.70 вносится автоматически при выдаче первого водительского удостоверения.
После того как водитель будет иметь два года стажа, документ можно обменять в сервисном центре МВД. Новое удостоверение уже не будет содержать эту отметку, а скоростное ограничение снимается.
Ранее Finance.ua писал, что недавно в Украине начали выдавать удостоверения с отметкой «78». Это означает, что экзамен водитель сдавал на автомобиле с автоматической коробкой передач. Это позволяет управлять только такими машинами.
Если полиция остановит водителя за рулем автомобиля с «механикой», это будет считаться ездой без прав и влечет за собой штраф в 3400 гривен.
