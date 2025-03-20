Когда сервисные центры МВД отказывают в обмене 2-летнего водительского удостоверения — Finance.ua

Когда сервисные центры МВД отказывают в обмене 2-летнего водительского удостоверения Сегодня 08:37

Когда сервисные центры МВД отказывают в обмене 2-летнего водительского удостоверения

Дорожное движение требует пристального внимания и осторожности. Особенно это касается начинающих водителей, которые впервые получают водительское удостоверение на 2 года. Из-за чрезмерного волнения, неуверенности и недостаточного практического опыта начинающие водители могут допускать типичные ошибки на дорогах. А это может стать причиной отказа в получении постоянного водительского удостоверения.

В рамках социального проекта «От уважения к безопасности» главный сервисный центр МВД рассказал несколько важных нюансов, которые необходимо знать каждому начинающему водителю.

Так, с начала 2025 года сервисные центры МВД по всей Украине выдали более 37 тысяч водительских удостоверений впервые. Оно действительно в течение 2 лет, а по истечении этого срока документ необходимо обменять на постоянный. Однако, если было совершено более 2 административных нарушений ПДД, просто обменять права не удастся. В таком случае необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Для начала необходимо выбрать удобный для себя сервисный центр МВД, который ведет экзаменацию, и провести регистрацию в системе Е-Запись . Также необходимо подготовить пакет документов:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карте;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеющееся удостоверение водителя;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.

Стоимость сдачи теоретического экзамена — 250 грн, практического экзамена — 420 грн. После успешно сданных экзаменов водительское удостоверение выдается сроком на 30 лет.

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