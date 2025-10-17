Кольца для водителей: для чего это планируют сделать Сегодня 18:23 — Технологии&Авто

Кольца для водителей: для чего это планируют сделать

В Польше много людей, которые садятся за руль, несмотря на запреты на управление транспортными средствами, наложенные судом. Министерство юстиции Польши рассматривает возможность внедрения решений, которые позволят контролировать водителей, нарушающих запреты на управление транспортными средствами, наложенные судом.

Об этом пишет inpoland.net.pl

Нарушение судебных запретов (статья 244 Уголовного кодекса) карается лишением свободы сроком от трех месяцев до пяти лет. Данные полиции свидетельствуют о том, что более 40 000 человек в стране получили последовательные запреты на управление транспортными средствами вместо тюремного заключения. Рекордсмен имел рекордных 23 запрета, 6 из которых были пожизненными.

По данным Минюста, только в 2024 году суды наложили запрет на управление транспортными средствами на 13 084 водителей. В первой половине 2025 года это количество достигло 7601 дела.

Министерство юстиции работает над решением, которое ограничит управление транспортными средствами лицами, которым запрещено управление транспортными средствами.

Изучается возможность создания специальных электронных колец мониторинга. Такое устройство будет показывать, управляет ли человек с запретом вождения. Сам глава ведомства Вальдемар Журек признал, что заказал исследование о возможности создания такого устройства.

Что планируют

Пока такие кольца еще в планах, рассматривается еще одно решение — использование современных камер наблюдения. Они позволят выявлять водителей с запретом на управление транспортными средствами с помощью распознавания лиц и базы данных, связанной с Центральным реестром транспортных средств и водителей (CEPiK). Это обеспечит быстрое обнаружение рецидивистов и видеофиксацию нарушений запрета.

Еще одной мерой борьбы с рецидивистами было бы обязать компании по прокату и лизингу автомобилей проверять данные клиента (имеет ли соответствующее лицо запрет на управление транспортным средством) в базе CEPiK перед передачей транспортного средства. Если окажется, что клиент имеет судебный запрет, автомобиль не может быть выдан.

Напомним, украинцы, постоянно живущие в Польше, обязаны обменять свои водительские права на польские — такая норма действует еще с июля 2024 года. До 30 сентября 2025 г. действовал переходный период для украинцев со статусом временной защиты (UKR). Они могут пользоваться украинскими правами.

Кто обязан обменять удостоверение:

владельцы карты побыта;

те, кто живет в Польше более 185 дней в году;

работники и студенты, которые постоянно находятся в стране.

В таких случаях украинское водительское удостоверение больше не признается действующим в Польше и должно быть обменено на польское до 1 октября.

Какой штраф за езду с украинским удостоверением

За управление с недействительными документами предусмотрен штраф до 5000 злотых. Кроме того, в случае ДТП страховая компания может отказать в выплате возмещения.

