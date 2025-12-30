0 800 307 555
Что ждет украинский авторынок в 2026 году: электроавто, ГБО, топливо

Главный прогноз на 2026 год — стабильность. Мы не ожидаем ни резкого роста, ни обрушения общего количества сделок в большинстве сегментов. Рынок держат два противоположных фактора.
  • С одной стороны, потребность в мобильности никуда не исчезает — автомобиль в Украине остается необходимостью.
  • С другой — покупательная способность давит вниз: инфляция и неопределенность заставляют людей откладывать большие покупки.
В результате — не стагнация и рост, а плато. Машины будут продаваться, сделки будут проходить, но рекорды пока откладываются.

Сегмент электромобилей

С 1 января возвращается НДС на их растаможку и поставку. Ожидание этого события спровоцировало настоящую истерию в ноябре-декабре уходящего года. Дефицит «зеленых» номерных знаков и очереди в сервисных центрах МВД, которые занимаются еще с вечера — это попытка бизнеса и граждан «запрыгнуть в последний вагон». Импортеры массово регистрируют ввезенные авто на физических лиц, чтобы зафиксировать цену без налога.
Что будет дальше:
  • Провал в первом квартале. Январь и февраль покажут резкое падение продаж. Все, кто планировал покупку, сделали это в декабре. Рынок потребует времени, чтобы оправиться от перенасыщения.
  • Ценовая турбулентность. Теоретически цены должны вырасти на 20% (размер НДС). Но на практике мы увидим «ценовые качели». Рынок перенасыщен ввезенными ранее машинами. Продавцы будут вынуждены демпинговать из-за высокой конкуренции.
  • Стабилизация. К середине года ситуация выровняется, и цены зафиксируются на новом, более высоком уровне (+20%).

Цены на вторичном рынке

Для автомобилей с ДВС (бензин/дизель/ГБО) предпосылок для резких скачков цен нет. Мировые аукционы не демонстрируют существенного падения стоимости лотов, логистика отлажена и стабильна. Поэтому стоимость подержанных авто в Украине будет изменяться только в пределах сезонных колебаний и старения конкретных моделей.
Единственным фактором риска здесь является курс валют. Вторичный рынок в Украине до сих пор ментально привязан к доллару. Если гривна будет стабильной, ценники в эквиваленте тоже не изменятся.

Топливо и ГБО

А вот рынок ГБО ждут непростые времена. Уменьшение разрыва в цене между бензином и автогазом делает установку газобаллонного оборудования экономически неоправданным для рядового водителя. Если раньше ГБО отбивалось за год, то теперь, когда экономия составляет условные 100 грн на 100 км, смысл инвестировать $500−800 в оборудование исчезает.
Прогнозируют сокращение количества новых инсталляций ГБО. Газ остается интересным только для коммерческого транспорта и такси с огромными пробегами.
Также это пополнит кластер машин с низкой ликвидностью, старых конструкций, или даже более новых, в основном «американцев» с объемистыми двигателями, для которых пропан-бутановая смесь как горючее была не опцией, а спасением. Теперь же только единицы будут покупать легковушки с 4−6-литровыми двигателями, и гораздо меньше желающих будет на авто с «атмосферниками» 2,5−3 л. Придется «принимать» (как это в свое время было с дизелями) турбины, сложную электронику, прямой впрыск.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
