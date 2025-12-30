0 800 307 555
Какой самый популярный автопроизводитель в мире

Технологии&Авто
Мировой авторынок автомобилей продолжает демонстрировать интересные изменения в 2025 году.
Лидером по продажам с начала года по октябрь осталась Toyota Group, показав рост на 3,4%.
Второе место удерживает немецкий концерн Volkswagen Group с долей рынка 9,7%, а третье — Hyundai-Kia, продажи которых увеличились на 2,3%.
Среди лидеров есть китайская Geely Group. Продажи компании выросли на 31,2%, а в Азии прирост достиг 46%, что обеспечило ей один из самых высоких ростов в десятке глобальных автопроизводителей.
Другие игроки, такие как General Motors и Ford, также показали положительную динамику на уровне 3% и 3,2% соответственно.
Не все производители смогли увеличить свои объемы: Honda Motor потеряла 4,7% продаж, а Renault Nissan Alliance — 2,7%. Меньший, но стабильный прирост демонстрируют BYD (+1,4%) и Stellantis (+0,3%).
Среди отдельных моделей мировым лидером стал компактный кроссовер Toyota RAV4, который обошел не только Tesla Model Y, но и популярную Toyota Corolla. Такой успех отражает тренд на практичные и экономичные автомобили среди потребителей.
По материалам:
mmr.ua
Авто
