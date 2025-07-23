Эксперт назвал лучшие авто для начинающих стоимостью до $10 тыс. — Finance.ua

Эксперт назвал лучшие авто для начинающих стоимостью до $10 тыс.
Обычно лучшими машинами для начинающих являются компактные городские хэтчбеки с пробегом стоимостью $9500. Такой точки зрения придерживается британский продавец подержанных машин Райан Бирч.
Об этом он заявил изданию Express.
По его мнению, лучший автомобиль для начинающих водителей — миниатюрный SEAT Mii. Он имеет отличную управляемость и способен доставлять удовольствие от езды. К тому же SEAT Mii довольно просторный для своих размеров и имеет 251-литровый багажник.
Более дешевая версия SE имеет кондиционер, литые диски, электростеклоподъемники и обшитый кожей руль. Также можно найти авто с радио, навигацией и Bluettoth.
Кроме того, стоит внимания Renault Twingo третьего поколения — у него качественный салон, просторный задний ряд и малый диаметр разворота.
Райан Бирч также отметил Citroen C1 за невысокую цену, оригинальный салон с яркими деталями и легкость в управлении. Хотя качество отделки все же не такое, как у SEAT Mii.
Еще одно авто для начинающих, на которое стоит обратить внимание, — Renault Clio третьего поколения. Хэтчбек просторный, имеет хорошую обзорность и большой багажник с большим отверстием для загрузки. К тому же у него комфортабельная подвеска, а 1,2-литровый двигатель экономичен и неплохо чувствует себя на трассе.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году компания Euro NCAP провела строгие краш-тесты и тесты безопасности 20 новых автомобилей, из которых 14 получили наивысшую возможную оценку в пять звезд. Однако из двух десятков протестированных моделей только две получили достаточно высокие баллы, чтобы попасть в десятку лучших. Какие авто стали лучшими по результатам краш-тестов — читайте здесь.
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