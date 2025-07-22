Какие авто полиция останавливает реже всего: список моделей — Finance.ua
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Какие авто полиция останавливает реже всего: список моделей

Технологии&Авто
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Какие авто полиция останавливает реже всего: список моделей
Какие авто полиция останавливает реже всего: список моделей, www.facebook.com
Не все автомобили одинаково привлекают внимание патрульных. К примеру, старенькие «классики» в сомнительном состоянии или машины с измененным выхлопом или слишком большими колесами полицейские, скорее всего, остановят сразу — такие авто часто имеют незарегистрированные модификации.
Представитель полиции рассказал, какие модели реже всего попадают под проверку, пишет издание uamotors.
В то же время обычные семейные универсалы или минивэны практически не интересуют инспекторов, ведь обычно их владельцы соблюдают правила и не создают проблем на дороге. Среди таких «незаметных» моделей можно назвать универсалы Skoda Octavia Combi, Mazda 6 или Subaru Legacy. При этом седаны этих же моделей чаще попадают в поле зрения полицейских, хотя технически почти не отличаются. В список редко останавливаемых авто можно добавить минивэны Mazda 5, Mitsubishi Xpander или Toyota Sienna — их проверяют в основном, если заметны явные признаки тюнинга.
Среди кроссоверов меньше всего выделяются в потоке корейские SsangYong Action, Tivoli и Rexton - благодаря сдержанному дизайну они редко привлекают внимание. Также почти не интересуют патрульных пассажирские фургоны типа Citroen Berlingo, Peugeot Partner, VW Caddy или Renault Kangoo — статистика свидетельствует, что их владельцы обычно ездят спокойно и редко нарушают правила. Осторожностью отличаются и водители Suzuki Vitara, Jimny и SX4. А вот Grand Vitara в этот список не входит — более агрессивный дизайн делает ее более заметной для полиции.
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Не стоит забывать и о французских хэтчбеках Peugeot и Citroen — эти модели действительно могут оставаться почти невидимыми в транспортном потоке, поскольку редко становятся выбором любителей быстрой езды.
Впрочем, ни одна модель не гарантирует полную «невидимость» для патрульных.
Также иногда полицейские обращают внимание не столько на авто, сколько на его владельца. К примеру, новички за рулем часто ведут себя слишком неуверенно или, наоборот, самоуверенно, делают резкие маневры и игнорируют дорожные знаки.
Кроме того, неопытные водители часто покупают подержанные авто, что может создавать дополнительные риски. Лишней причиной для остановки может стать и неподходящий аксессуар — например, солнцезащитные очки в сумерках или пасмурной погоде. Отдельная категория под пристальным вниманием — таксисты, поскольку часто нарушают скоростной режим и ПДД ради большего количества заказов, что повышает вероятность ДТП.
По материалам:
uamotors
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