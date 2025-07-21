Водителей с пассажирами могут оштрафовать на 32 тыс. грн — о чем идет речь Сегодня 06:55

Водителей с пассажирами могут оштрафовать на 32 тыс. грн — о чем идет речь

На дорогах Украины продолжаются рейдовые проверки. За то, что водитель без лицензии взял пассажира, грозит штраф в размере 17−32 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности, ответственной за эти проверки.

Что известно о проверках

Специалисты отмечают, что на прошлой неделе во время проведения рейдовой проверки инспекторы в Кировоградской области остановили транспортное средство марки ВАЗ, которое, согласно предоставленным объяснениям пассажира, предоставляло услуги перевозки пассажиров легковым автомобилем на заказ.

«В ходе проверки документов, на основании которых осуществляется перевозка пассажиров, было установлено, что владелец ТС не является субъектом хозяйственной деятельности и не имеет лицензии на осуществление такой деятельности», — пояснили в Укртрансбезопасности.

в Закарпатской области. Там во время осуществления рейдовых проверок За аналогичные проверки взялись и инспекторыТам во время осуществления рейдовых проверок было обнаружено шесть транспортных средств, которые предоставляли услуги перевозки пассажиров без получения лицензии, предусмотренной п. 24 ст. 7 Закона Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности».

С начала июля инспекторы Укртрансбезопасности отчитались о рейдовых проверках и выявлении нелегальных перевозчиков в Днепропетровской области , а также во Львове

Ответственность и штрафы

На владельцев всех этих транспортных средств составили соответствующие протоколы по ч. 1, ст. 164 КУоАП. Сумму штрафа будет определять суд, он может составлять от 17 тысяч. до 34 тыс. грн.

«Укртрансбезопасность призывает перевозчиков не предпринимать попытки нарушения законодательства, а добродетельно вести свою хозяйственную деятельность», — призвали украинцев в ведомстве.

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В ведомстве также напомнили, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 11025, который должен урегулировать вопрос привлечения к ответственности автомобильных перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами без соответствующих разрешительных документов. Речь идет о «нелегальных» перевозках.

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