В Украине усилят ответственность иностранных перевозчиков за незаконные каботажные перевозки — Finance.ua

В Украине усилят ответственность иностранных перевозчиков за незаконные каботажные перевозки Сегодня 10:44

В Украине усилят ответственность иностранных перевозчиков за незаконные каботажные перевозки

Кабинет министров поддержал законопроект об усилении ответственности для иностранных перевозчиков грузов и пассажиров в случае осуществления незаконных каботажных перевозок по территории Украины.

Отмечается, что речь идет о погрузке и разгрузке товара или о перевозке пассажиров, которая происходит иностранным перевозчиком в пределах территории Украины.

В министерстве пояснили, что осуществлять соответствующие перевозки иностранным перевозчикам запрещено в пределах любой страны, если на это не выдано специальное разрешение.

Так, украинские перевозчики не могут выполнять такие перевозки в пределах иностранной страны и, наоборот, иностранные компании в пределах Украины.

Целью таких мер является защита внутреннего рынка перевозок грузов и пассажиров. Кроме этого, речь идет о введении пропорциональности тому наказанию, которое в настоящее время применяется в странах ЕС к перевозчикам третьих стран.

«Сейчас штраф за такое нарушение составляет 17 тысяч гривен. В проекте закона предлагается повысить эту сумму до 120 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

В Минразвития напомнили, что в прошлом году было выявлено около 150 таких нарушений, а за последние три года количество таких случаев растет.

Изменения предлагается внести в статью 133−2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и Закон Украины «Об автомобильном транспорте».

Укрінформ По материалам:

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